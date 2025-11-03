قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026
ما هي مواضع الدعاء المستجاب في الصلاة؟.. اعرف سُنة النبي
موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 والقنوات الناقلة
وزير الطاقة الأمريكي: لا نخطط لتفجيرات نووية في الوقت الراهن
اليوم.. محاكمة 6 متهمين في قضية داعش أكتوبر
رضوى الشربيني تكشف سبب غيابها عن افتتاح المتحف المصري الكبير
مكتب نتنياهو: الجيش الإسرائيلي والشاباك تسلما توابيت 3 رهائن في قطاع غزة
أحمد غنيم: نتوقع زيارة 6 إلى 7 ملايين سائح سنويا بعد افتتاح المتحف الكبير
مدرب المصري البورسعيدي: الجوانب التكتيكية غلبت على مواجهتنا أمام الأهلي في الدوري
73 ناشئا في اليوم الرابع لاختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب FIFA TDS
أسألوا جوارديولا.. هالاند يثير الجدل بشأن تبديله بـ مرموش
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر بثنائية من ميتز في الدوري الفرنسي
تكنولوجيا وسيارات

مراجعة احترافية لسماعة Google Pixel Buds 2a: تجربة صوتية متوازنة في رحلة جوية

Google Pixel Buds 2a
Google Pixel Buds 2a
احمد الشريف

تأتي سماعة Pixel Buds 2a بتصميم ملتف حول الأذن مع جناح تثبيت يضمن استقرارها أثناء الحركة. 

السماعة خفيفة وصغيرة لدرجة أنك بالكاد تشعر بوجودها، وتم تزويدها بأربعة خيارات مختلفة من أطراف الأذن لضمان أفضل ملاءمة لجميع المستخدمين. 

كما تتميز السماعة بكونها مقاومة للغبار والماء بمعيار IP54، مما يجعلها مناسبة للأمطار الخفيفة واستخدام الشاطئ (مع التحذير من الغمر الكامل).

علبة شحن مدمجة وسهلة الحمل

صممت علبة الشحن لتكون أصغر بنسبة 20% مقارنة بالإصدار Pro 2، وتزن 47.6 جرام فقط مع السماعتين بداخلها، ما يوفر سهولة النقل.

تدعم  العلبة الشحن عبر USB-C وتضم مكبر صوت يساعد في تحديد موقعها إذا فُقدت، لكنها لا تدعم الشحن اللاسلكي.

جودة صوت استثنائية وتوازن في الأداء

رغم أن السماعة لا توفر أكثر أنظمة العزل الضوضائي تطورًا أو ترميزات الصوت العالية، إلا أن نقطة قوتها الأساسية تكمن في جودة الصوت اللافتة. اعتمدت جوجل نفس محرك الصوت بحجم 11 ملم الموجود في النسخة الأعلى (Pro 2)، ما يمنح المستخدمين صوتاً متوازناً ونقياً في جميع أنواع الموسيقى. 

تتعامل السماعة مع الترددات والصوتيات المعقدة بكفاءة، مع إمكانية تخصيص التوازن الصوتي عبر التطبيق.

التجربة في الرحلات وفي المدينة

تم اختبار السماعة أثناء رحلة جوية طويلة من دبي إلى سان فرانسيسكو، حيث نجحت خاصية العزل النشط في تقليل ضوضاء محرك الطائرة بوضوح.

 أما عند المشي في شوارع سان فرانسيسكو، نجح العزل في تقليل الضجيج لكنه لم يقضِ عليه بالكامل، فيما كانت وضعية "الشفافية" جيدة لكنها ليست طبيعية تمامًا مقارنة بسماعات AirPods 4.

عمر بطارية جيد وتوافق كامل مع بيئة أندرويد

تدوم السماعة حتى 7 ساعات من الشحن المتواصل، وتوفر العلبة مدة إجمالية تصل إلى 29 ساعة مع تفعيل العزل.

 تعمل السماعة بانسجام تام مع هواتف Pixel وبيئة أندرويد خصوصًا، مع دعم ميزات فورية مثل الترجمة وAI Gemini، كما تعمل أيضاً بكفاءة مع هواتف iPhone.

هل تستحق الشراء؟

رغم غياب بعض الميزات الاحترافية مثل التعديل الصوتي المتعدد أو العزل الفائق، تظل Pixel Buds 2a واحدة من أفضل الخيارات الحديثة لمن يبحث عن توازن الأداء والصوت والسعر عمليًا. 

تُمثل السماعة حلًا يوميًا موثوقًا لمحبي الموسيقى والتقنية، بمزايا ذكية وتكلفة معقولة وتجربة استخدام مريحة تدوم طوال اليوم.

Google Pixel Buds 2a

المتحف المصري الكبير

رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

الأرصاد

منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة

حالة الطقس

الأقمار الصناعية: أمطار تضرب بعض المحافظات ليلا وتستمر غدا| تفاصيل

المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة

تضارب الأنباء حول وفاتها .. العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد الاختفاء المفاجئ

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

الاهلي

قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي في يناير.. تفاصيل

مصرع شاب في المنوفية

ابن المنوفية.. مصرع مبرمج شاب مؤسس تطبيق دوائي

المتحف المصري الكبير

منة عدلى القيعى تكشف كواليس أغنية النيل بافتتاح المتحف الكبير

برنامح عمرو الليثي

ولاء حافظ يروي كواليس دخوله موسوعة جينيس بأطول غطسة رغم إصابته بالشلل الرباعي

واحد من الناس

رنا حامد تروي قصة حصولها على الدكتوراه: الإعاقة لم تمنعني من الحلم

بالصور

بالصور.. تكريم حنان مطاوع وأشرف عبدالباقى وهالة صدقي في مهرجان vs-film

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

شريهان ومنى زكي وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد