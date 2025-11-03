مراجعة احترافية لسماعة Google Pixel Buds 2a: تجربة صوتية متوازنة في رحلة جوية

تأتي سماعة Pixel Buds 2a بتصميم ملتف حول الأذن مع جناح تثبيت يضمن استقرارها أثناء الحركة.

السماعة خفيفة وصغيرة لدرجة أنك بالكاد تشعر بوجودها، وتم تزويدها بأربعة خيارات مختلفة من أطراف الأذن لضمان أفضل ملاءمة لجميع المستخدمين.

كما تتميز السماعة بكونها مقاومة للغبار والماء بمعيار IP54، مما يجعلها مناسبة للأمطار الخفيفة واستخدام الشاطئ (مع التحذير من الغمر الكامل).

علبة شحن مدمجة وسهلة الحمل

صممت علبة الشحن لتكون أصغر بنسبة 20% مقارنة بالإصدار Pro 2، وتزن 47.6 جرام فقط مع السماعتين بداخلها، ما يوفر سهولة النقل.

تدعم العلبة الشحن عبر USB-C وتضم مكبر صوت يساعد في تحديد موقعها إذا فُقدت، لكنها لا تدعم الشحن اللاسلكي.

جودة صوت استثنائية وتوازن في الأداء

رغم أن السماعة لا توفر أكثر أنظمة العزل الضوضائي تطورًا أو ترميزات الصوت العالية، إلا أن نقطة قوتها الأساسية تكمن في جودة الصوت اللافتة. اعتمدت جوجل نفس محرك الصوت بحجم 11 ملم الموجود في النسخة الأعلى (Pro 2)، ما يمنح المستخدمين صوتاً متوازناً ونقياً في جميع أنواع الموسيقى.

تتعامل السماعة مع الترددات والصوتيات المعقدة بكفاءة، مع إمكانية تخصيص التوازن الصوتي عبر التطبيق.

التجربة في الرحلات وفي المدينة

تم اختبار السماعة أثناء رحلة جوية طويلة من دبي إلى سان فرانسيسكو، حيث نجحت خاصية العزل النشط في تقليل ضوضاء محرك الطائرة بوضوح.

أما عند المشي في شوارع سان فرانسيسكو، نجح العزل في تقليل الضجيج لكنه لم يقضِ عليه بالكامل، فيما كانت وضعية "الشفافية" جيدة لكنها ليست طبيعية تمامًا مقارنة بسماعات AirPods 4.

عمر بطارية جيد وتوافق كامل مع بيئة أندرويد

تدوم السماعة حتى 7 ساعات من الشحن المتواصل، وتوفر العلبة مدة إجمالية تصل إلى 29 ساعة مع تفعيل العزل.

تعمل السماعة بانسجام تام مع هواتف Pixel وبيئة أندرويد خصوصًا، مع دعم ميزات فورية مثل الترجمة وAI Gemini، كما تعمل أيضاً بكفاءة مع هواتف iPhone.

هل تستحق الشراء؟

رغم غياب بعض الميزات الاحترافية مثل التعديل الصوتي المتعدد أو العزل الفائق، تظل Pixel Buds 2a واحدة من أفضل الخيارات الحديثة لمن يبحث عن توازن الأداء والصوت والسعر عمليًا.

تُمثل السماعة حلًا يوميًا موثوقًا لمحبي الموسيقى والتقنية، بمزايا ذكية وتكلفة معقولة وتجربة استخدام مريحة تدوم طوال اليوم.