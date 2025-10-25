ميزة جديدة في Google Messages .. توفير الوقت وسهولة مشاركة الصور

طورت شركة جوجل تطبيق Google Messages ليمنح المستخدمين طريقة أسرع وأسهل للوصول إلى الصور ومشاركتها عبر الرسائل النصية، مستهدفاً حل عقبة كانت تستهلك وقت المستخدم عند انتقاء الصور بين التخزين المحلي والسحابي.​

طريقة الوصول للصور في Google Messages

يمكن للمستخدم الوصول للصور مباشرة عبر زر "+" بجوار حقل الكتابة في الرسائل. وعند الضغط تظهر عدة خيارات مثل: المعرض، الكاميرا، GIF، الملصقات، الملفات، الموقع، جهات الاتصال، وجدولة الإرسال.

اختيار "المعرض" يعرض أحدث الصور المخزنة محليا والمقاطع عبر اختيار Google Photos Media Picker.

ولكن إذا كان المستخدم يريد الوصول للصور من خدمة Google Photos عبر نظام Android، يلزمه الضغط على زر "المجلدات" بالأسفل ليعرض المحتوى السحابي، وهو ما يعد خطوة إضافية غير متوافقة مع سهولة الاستخدام المرجوة.

ما الذي تغير؟ بصمة أمنية وتجربة دقيقة

لا يعد هذا التكرار في الخطوات فقط مشكلة في سهولة الاستخدام، بل يثير أيضاً تساؤلات أمنية: أداة Google الحالية تحتاج إذن كامل للوصول للوسائط، بينما أداة Android Photo Picker تمنح أذونات محددة للصور المختارة فقط.

الخبر السار أن جوجل تعمل على دمج طريقة اختيار الصور السحابية مباشرة داخل Google Messages دون الحاجة للخطوة الإضافية—مع الحفاظ على الأمان والخصوصية.

التقنية الجديدة: واجهات API مدمجة وبرمجيات Android 16

ستتيح واجهات API الجديدة خيار الوصول مباشرة للصور السحابية والمخزنة بالموبايل عبر زر "المعرض"، دون الحاجة للخطوات الزائدة.

أشار خبير التقنية Mishaal Rahman من Android Authority إلى تجربة الميزة على جهاز OnePlus 13 بنظام OxygenOS 16: الصور السحابية تظهر بجوار الصور المحلية ضمن نفس الشاشة، وتمنح المستخدم تحكمًا دقيقًا في الأذونات ومشاركة الوسائط.​

ستتوفر هذه الميزة فور إصدار Android 16 بشكل رسمي، وستصبح إدارة الأذونات أبسط ولن يكون المستخدم بحاجة لمنح إذن شامل للصور والفيديوهات بعد اليوم.

نقلة نحو سهولة وأمان مشاركة الصور

بفضل هذه الابتكارات، يتحول Google Messages لأداة أكثر ذكاءً وخصوصية في مشاركة الصور والوسائط النصية، مما يعزز تجربة المستخدم على أجهزة أندرويد.