قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البابا تواضروس: العائلة المقدسة اختارت الهروب إلى مصر لأنها أرض السلام
فريق مصري يدخل غزة للمساعدة في تحديد أماكن رفات الإسرائيليين
روبيو يغادر تل أبيب إلى الدوحة لحضور اجتماع ترامب مع أمير قطر
أمام الرئيس السيسي .. الدحيح يقدم فقرة عن عبقرية الجيش المصري في تحطيم خط بارليف
وسيم السيسي: مصر دولة سلام .. مجدي يعقوب: القيادة السياسية تعلى قيم الإنسانية والعلم والمحبة
بث مباشر| الرئيس السيسي يشهد احتفالية وطن السلام
دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟
حدود مقدسة ومحرمة على العدو.. حراس الشرق والغرب والجنوب والشمال درع أمان مصر
العد التنازلي لـ شهر رمضان 2026.. كم يومًا تفصلنا عن الشهر المبارك؟
السيسي يشهد عرضا مسرحيا باحتفالية وطن السلام
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحا وأمطار على هذه المواقع
إسعاد يونس للرئيس السيسي: بالنيابة عن 100 مليون مصري أشكرك إنك حافظت على السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميزة جديدة في Google Messages .. توفير الوقت وسهولة مشاركة الصور

Google Messages
Google Messages
احمد الشريف

طورت شركة جوجل تطبيق Google Messages ليمنح المستخدمين طريقة أسرع وأسهل للوصول إلى الصور ومشاركتها عبر الرسائل النصية، مستهدفاً حل عقبة كانت تستهلك وقت المستخدم عند انتقاء الصور بين التخزين المحلي والسحابي.​

طريقة الوصول للصور في Google Messages

يمكن للمستخدم الوصول للصور مباشرة عبر زر "+" بجوار حقل الكتابة في الرسائل. وعند الضغط تظهر عدة خيارات مثل: المعرض، الكاميرا، GIF، الملصقات، الملفات، الموقع، جهات الاتصال، وجدولة الإرسال.

 اختيار "المعرض" يعرض أحدث الصور المخزنة محليا والمقاطع عبر اختيار Google Photos Media Picker. 

ولكن إذا كان المستخدم يريد الوصول للصور من خدمة Google Photos عبر نظام Android، يلزمه الضغط على زر "المجلدات" بالأسفل ليعرض المحتوى السحابي، وهو ما يعد خطوة إضافية غير متوافقة مع سهولة الاستخدام المرجوة.

ما الذي تغير؟ بصمة أمنية وتجربة دقيقة

 لا يعد هذا التكرار في الخطوات فقط مشكلة في سهولة الاستخدام، بل يثير أيضاً تساؤلات أمنية: أداة Google الحالية تحتاج إذن كامل للوصول للوسائط، بينما أداة Android Photo Picker تمنح أذونات محددة للصور المختارة فقط.

الخبر السار أن جوجل تعمل على دمج طريقة اختيار الصور السحابية مباشرة داخل Google Messages دون الحاجة للخطوة الإضافية—مع الحفاظ على الأمان والخصوصية.

التقنية الجديدة: واجهات API مدمجة وبرمجيات Android 16

ستتيح واجهات API الجديدة خيار الوصول مباشرة للصور السحابية والمخزنة بالموبايل عبر زر "المعرض"، دون الحاجة للخطوات الزائدة.

 أشار خبير التقنية Mishaal Rahman من Android Authority إلى تجربة الميزة على جهاز OnePlus 13 بنظام OxygenOS 16: الصور السحابية تظهر بجوار الصور المحلية ضمن نفس الشاشة، وتمنح المستخدم تحكمًا دقيقًا في الأذونات ومشاركة الوسائط.​

ستتوفر هذه الميزة فور إصدار Android 16 بشكل رسمي، وستصبح إدارة الأذونات أبسط ولن يكون المستخدم بحاجة لمنح إذن شامل للصور والفيديوهات بعد اليوم.

نقلة نحو سهولة وأمان مشاركة الصور

بفضل هذه الابتكارات، يتحول Google Messages لأداة أكثر ذكاءً وخصوصية في مشاركة الصور والوسائط النصية، مما يعزز تجربة المستخدم على أجهزة أندرويد.

Google Google Messages Google Photos

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

ترشيحاتنا

خالد الجندي

خالد الجندي: السنة النبوية كنز لم يُكتشف بعد

خالد الجندي

خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف

جانب من اللقاء

شيخ الأزهر يدعو لإنشاء لجنة من حكماء القارة الإفريقية وأبرز القادة الدينيين لتخفيف حدة النزاعات

بالصور

أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري

أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية

اختراق علمي: تحويل كلية من فصيلة الدم A إلى O يفتح باب الأمل لآلاف المرضى

نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o

من منصة أمازون العالمية لشاشات التليفزيون.. عرض جولة أخيرة لـ أحمد السقا على mbc

بوستر مسلسل جولة اخيرة
بوستر مسلسل جولة اخيرة
بوستر مسلسل جولة اخيرة

نيللي كريم : الرجالة بقوا محتاجين فيتامينات

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فيديو

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة

بآلاف الدولارات .. أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة 2025

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد