تخفيض نادر على هاتف Google Pixel 9a .. وفر 100 دولار قبل عروض الجمعة السوداء

أطلق موقع Amazon تخفيضاً نادراً بقيمة 100 دولار على جميع ألوان هاتف Google Pixel 9a بسعة 128G، في صفقة تعتبر فرصة ذهبية لعشاق الأجهزة المتوسطة قبل انطلاق موسم عروض الجمعة السوداء. الإعلان يأتي بعد فترة من ندرة الخصومات على هذا النموذج منذ إطلاقه في مارس.

منافسة قوية في سوق الهواتف المتوسطة

يعد Pixel 9a أحد أفضل الهواتف المتوسطة لعام 2025، منافسًا قويًا لهواتف مثل Samsung Galaxy S25 FE لكن بسعر أقل وخاصة في ظل الخصم الحالي. الهاتف يجمع شاشة OLED بقياس 6.3 بوصة وسطوع قوي وأداء سلس مع معالج Tensor G4 – الذي يعطي تجربة يومية سريعة حتى لو لم يصنف الأعلى في اختبارات القوة الحسابية.

كاميرا احترافية في فئة اقتصادية

يوفر Pixel 9a كاميرا خلفية 48 ميجابيكسل بعدسة واسعة 13 ميجابيكسل، ما ينتج صوراً ديناميكية بألوان واقعية، في حين تقدم منافسته من سامسونج كاميرا إضافية للتصوير البعيد. الهاتف مزود ببطارية ضخمة سعة 5100 مللي أمبير ودعم برمجي مستمر لمدة 7 سنوات.

قيمة استثنائية مقابل السعر

صفقة التخفيض تجعل Pixel 9a خيارًا مثاليًا للباحثين عن هاتف يجمع الجودة والسعر، خاصة لمحبي الشاشات المدمجة والأداء المستقر. يُنصح بالاستفادة من العرض قبل انتهاء الكمية، خصوصًا مع اقتراب موسم الشراء الأضخم في العام.

يعد خصم Google Pixel 9a على أمازون أبرز صفقة اقتصادية هذا الشهر، حيث يحقق للمستخدم مواصفات متكاملة بسعر منافس وموثوقية عريقة من جوجل، ليبقى الأفضل في فئة الهواتف المتوسطة لعام 2025.