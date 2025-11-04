قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: مصر قبل افتتاح المتحف الكبير شيء وبعده شيء آخر
بسمة وهبة لـ نقيب الموسيقيين: إحنا آسفين .. صحيناك من النوم
مش عارف بتطلبيني ليه.. مشادة بين بسمة وهبة ونقيب الموسيقيين على الهواء
جولة صدى البلد . المتحف المصري الكبير يشهد إقبالا غير مسبوق في أول أيامه .. صور
شاهد أول ظهور لـ آمال ماهر مع زوجها الجديد
بسبب حيازة جراج.. القبض على طرفي مشاجرة بالقاهرة
إسرائيل والهند توقعان مذكرة تفاهم أمنية وصفقة دفاعية تقترب قيمتها من مليار دولار
الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري
مفتي الجمهورية: العيد القومي لـ كفر الشيخ دعوة لاستلهام قيم التضحية من أبناء البرلس
من التعليم الفني إلى ريادة الأعمال.. عمر أحمد طالب جامعة حلوان يصنع مستقبله بيديه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تخفيض نادر على هاتف Google Pixel 9a .. وفر 100 دولار قبل عروض الجمعة السوداء

احمد الشريف

أطلق موقع Amazon تخفيضاً نادراً بقيمة 100 دولار على جميع ألوان هاتف Google Pixel 9a بسعة 128G، في صفقة تعتبر فرصة ذهبية لعشاق الأجهزة المتوسطة قبل انطلاق موسم عروض الجمعة السوداء. الإعلان يأتي بعد فترة من ندرة الخصومات على هذا النموذج منذ إطلاقه في مارس.

منافسة قوية في سوق الهواتف المتوسطة

يعد Pixel 9a أحد أفضل الهواتف المتوسطة لعام 2025، منافسًا قويًا لهواتف مثل Samsung Galaxy S25 FE لكن بسعر أقل وخاصة في ظل الخصم الحالي. الهاتف يجمع شاشة OLED بقياس 6.3 بوصة وسطوع قوي وأداء سلس مع معالج Tensor G4 – الذي يعطي تجربة يومية سريعة حتى لو لم يصنف الأعلى في اختبارات القوة الحسابية.

كاميرا احترافية في فئة اقتصادية

يوفر Pixel 9a كاميرا خلفية 48 ميجابيكسل بعدسة واسعة 13 ميجابيكسل، ما ينتج صوراً ديناميكية بألوان واقعية، في حين تقدم منافسته من سامسونج كاميرا إضافية للتصوير البعيد. الهاتف مزود ببطارية ضخمة سعة 5100 مللي أمبير ودعم برمجي مستمر لمدة 7 سنوات.

قيمة استثنائية مقابل السعر

صفقة التخفيض تجعل Pixel 9a خيارًا مثاليًا للباحثين عن هاتف يجمع الجودة والسعر، خاصة لمحبي الشاشات المدمجة والأداء المستقر. يُنصح بالاستفادة من العرض قبل انتهاء الكمية، خصوصًا مع اقتراب موسم الشراء الأضخم في العام.

يعد خصم Google Pixel 9a على أمازون أبرز صفقة اقتصادية هذا الشهر، حيث يحقق للمستخدم مواصفات متكاملة بسعر منافس وموثوقية عريقة من جوجل، ليبقى الأفضل في فئة الهواتف المتوسطة لعام 2025.

Google Pixel 9a هاتف Google Pixel 9a Google

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

رابط رسمي.. نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة عبر البوابة الموحدة

تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة

أرشيفية

القصة الكاملة لمعاقبة عاطل بتهمة سرقة موظف بالمعاش

المتهم

القبض على لص سرقة أسطوانات البوتاجاز بالشرقية

حادث

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي أسوان - القاهرة

بالصور

طريقة عمل السابلية.. بنتيجة مضمونة في المنزل

فوائد عصير البنجر بالفراولة والرمان .. مشروب مثالي لمرضى الضغط وصحة القلب

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

