تحديث يناير يصلح مشكلة وميض شاشة Pixel 10 وعدة أعطال مزعجة

أطلقت جوجل تحديث يناير 2026 لهواتف Pixel العاملة بنسخة Android 16 QPR2، مع حزمة واسعة من إصلاحات الأخطاء التي طالت طيفًا كبيرًا من الأجهزة، من Pixel 7a حتى سلسلة Pixel 10 بما فيها طرازات Pro وFold والأجهزة اللوحية.

يشمل التحديث: Pixel 7a، Pixel Tablet، Pixel Fold، Pixel 8 و8 Pro و8a، Pixel 9 و9 Pro و9 Pro XL و9 Pro Fold و9a، بالإضافة إلى Pixel 10، Pixel 10 Pro، Pixel 10 Pro XL، وPixel 10 Pro Fold، في حين تظل سلسلة Pixel 6 وPixel 7 (غير a) على جدول تحديثات ربع سنوي بدل التحديث الشهري.

يمكن للمستخدمين التحقق من وصول التحديث عبر المسار: الإعدادات > النظام > تحديثات النظام > تحديث النظام، ثم الضغط على “التحقق من وجود تحديث” وتثبيته عند ظهوره.

إصلاح وميض Always‑On Display على هواتف Pixel 10

أبرز إصلاح في التحديث يستهدف مشكلة وميض شاشة العرض الدائم (Always‑on Display) التي أزعجت مستخدمي سلسلة Pixel 10 منذ أواخر 2025، حيث كانت الشاشة تومض في كل مرة يتغير فيها الوقت على الساعة (ما يصل إلى 60 مرة في الساعة)، وكذلك عند وصول أي إشعار جديد. التحديث الجديد يعالج هذا الخلل على هواتف Pixel 10، Pixel 10 Pro، Pixel 10 Pro XL، وPixel 10 Pro Fold، ما يحسّن تجربة العرض الدائم ويمنع الوميض المتكرر المزعج.

كما يتضمن قسم “Display & Graphics” إصلاحًا لظهور خطوط مزعجة على الشاشة عند تحرير صور HDR في تطبيق Adobe Lightroom تحت ظروف معينة على أجهزة Pixel 10 وسلسلة 10 Pro، إلى جانب تحسينات عامة في أداء وحدة معالجة الرسوميات (GPU) على نفس الطرازات.

تحسينات على البطارية واللمس والصوت وواجهة النظام

يتضمن التحديث مجموعة أخرى من الإصلاحات الوظيفية، من بينها:

الصوت: معالجة مشكلة نغمات الاتصال (ringback tones) المليئة بالضجيج أثناء مكالمات Webex في ظروف معينة، على مجموعة واسعة من الأجهزة بدءًا من Pixel 7a وحتى سلسلة Pixel 10 وPixel Fold وPixel Tablet.

البطارية والشحن: إصلاح خلل كان يؤدي إلى استهلاك مفرط للبطارية في سيناريوهات محددة على أجهزة Pixel 8 و8 Pro و8a وFold وTablet و9 بكافة طرازاته و9a وسلسلة Pixel 10 بما فيها الطرازات القابلة للطي.

اللمس: إيقاف مشكلة كانت تتسبب أحيانًا في توقف شاشة اللمس عن الاستجابة تمامًا على بعض هواتف Pixel 10 وسلسلة 10 Pro و10 Pro Fold حتى إعادة تشغيل الجهاز.

واجهة المستخدم: إصلاح خطأ في خلفيات Live Universe كان يجعل تطبيق “الخلفية والنمط” غير قابل للاستخدام حتى إعادة تشغيل الهاتف، وذلك على أجهزة Pixel 7a، وسلسلة Pixel 8، وFold، وTablet، وسلسلة Pixel 9، و9a، وسلسلة Pixel 10 بما فيها الطرازات القابلة للطي.

بالنسبة لمستخدمي Pixel 6 و6a و7 و7 Pro، يوضح التقرير أن جوجل تبدو وكأنها نقلت هذه الأجهزة إلى جدول تحديثات ربع سنوي بدل التحديث الشهري، مع تأكيد أن سلسلة Pixel 6 ستواصل الحصول على Android 16 وAndroid 17 رغم أن الخطة الأصلية كانت تتوقف عند Android 15، ما يفسر تقبّل بعض المستخدمين لفكرة تقليل وتيرة التحديثات الأمنية مقابل تمديد دعم النظام.