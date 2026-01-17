جوجل تتحرك لإزالة أخبار التنبؤات المضللة من نتائج البحث والأخبار

أكد راجان باتيل، نائب رئيس الهندسة في قسم البحث لدى جوجل، أن الشركة بدأت العمل على «تعديلات في نظام الترتيب» بهدف إزالة محتوى الأخبار القائم على التنبؤات من أقسام الأخبار والقصص الرئيسية في نتائج بحث جوجل.

يأتي ذلك بعد تواتر شكاوى حول ظهور مقالات توقعات رياضية في واجهة الأخبار وكأن الأحداث المذكورة قد وقعت بالفعل، رغم أنها لم تحدث بعد.

مشكلة أخبار التنبؤات في نتائج البحث

أشار التقرير إلى أن بعض المواقع تنشر محتوى ضمن قسم «توقعات» حول انتقالات رياضية أو صفقات محتملة، إلا أن العناوين والصور تُعرض بطريقة توحي بأن الصفقة تمت فعليًا.

وعند البحث عن أسماء فرق أو لاعبين، قد تظهر هذه القصص في نتائج الأخبار على أنها أخبار مؤكدة، بينما لا يُذكر أنها «توقعات» إلا في تصنيف داخلي بالموقع أو في أسفل الصفحة بعد التمرير.

المستخدم Matt Mikle شارك عبر منصة X أمثلة متعددة منذ بداية العام توضح هذه المشكلة، حيث تعرض أخبار غير متحققة في واجهة الأخبار، ما يعزز خطر تضليل المستخدمين بمحتوى لم يقع بعد.

رد جوجل: تحسين الترتيب بدل الحلول السريعة

في رده على هذه الانتقادات، كتب راجان باتيل على منصة X أن ما يحدث يمثل «فرصة لتحسين» نتائج البحث، وأن فريق جوجل يعمل على ذلك بالفعل.

وأوضح أن جوجل تجري تعديلات على الترتيب بعد «تجارب وتحليلات مكثفة»، لذلك لن يكون الحل فوريًا، لكنه أكد أن معالجة هذه المشكلة تحظى بأولوية داخل الفريق.

أوضح باتيل أن التغييرات لن تظهر «غدًا»، لكن الشركة «تعطي الأولوية» للعمل على الحد من ظهور هذا النوع من المحتوى التنبؤي في أقسام الأخبار والقصص الرئيسية في البحث.

تساؤلات حول السياسات والجزاءات المحتملة

يلفت التقرير إلى أن هذا النوع من المقالات قد يصطدم مع سياسة «المحتوى المضلل» في جوجل نيوز، التي تنص على أن الشركة لا تسمح بعرض محتوى معاينات (preview content) يضلل المستخدمين من خلال وعود لا تعكسها المادة الأساسية.

ويتساءل الكاتب إن كان من الأنسب التعامل مع هذه الحالات عبر إجراءات يدوية (Manual Action) بدلاً من الاكتفاء بتعديل ترتيب النتائج.

من جانبه، يرى Matt Mikle في تعليقه أن «مقالات التنبؤات ليست مشكلة بحد ذاتها طالما وُضِح أنها كذلك في العنوان»، مشيرًا إلى أن الإشكال يكمن في العناوين التي تقدم وكأن الصفقة أو الحدث قد وقع بالفعل، ما وصفه بأنه «نموذج واضح للنقر الجاذب (clickbait)».