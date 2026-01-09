قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منخفض جوي يعصف بالقطاع.. نازحو غزة يواجهون العاصفة بخيام مهترئة
يصعب رصده.. حدث فلكي عن كوكب المريخ اليوم الجمعة
دعاء المغرب لتفريج الكرب وزوال كل ضائقة.. لا تفوت فرصة الاستجابة بعد الصلاة
شاهد.. غرفة ملابس منتخبي السنغال ومالي قبل اللقاء في كأس أمم إفريقيا
طاقم تحكيم سنغالي يقود مواجهة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم إفريقيا
500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
نواب أوروبيون: تعليق اتفاق التجارة مع أمريكا بعد تهديدات ترامب بالسيطرة على جرينلاند
حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اعرف أماكن سقوط الأمطار
البحرية الأمريكية تحتجز ناقلة النفط أولينا في البحر الكاريبي
عودة منتخب تونس على طائرة عادية وسط الركاب بعد الخروج من أمم أفريقيا
حقيقة زيادة أسعار السجائر في الأسواق خلال أيام ..الشعبة توضح
خلوا بالكم.. مركز تغير المناخ: عاصفة وأمطار على هذه المحافظات خلال ساعات
أخبار التكنولوجيا| جوجل تسعد عشاق الألعاب على أندرويد بميزة جديدة.. شاومي توقف دعم HyperOS لهواتف بوكو التالية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

وحش الفئة المتوسطة من شاومي.. Redmi Note 15 5G بكاميرا 108 ميجابكسل
 

في واحدة من أولى الإطلاقات الكبرى للهواتف الذكية خلال عام 2026، كشفت شركة شاومي الصينية رسميا عن هاتفها Redmi Note 15 5G في السوق الهندية، وذلك بعد طرحه في بعض الأسواق العالمية خلال شهر ديسمبر الماضي.


آخر فرصة لحفظ محادثاتك.. ChatGPT يودع واتساب نهائيا خلال أيام
 

أعلنت شركة OpenAI عن توقف تكاملها مع تطبيق واتساب WhatsApp اعتبارا من 15 يناير 2026، وذلك نتيجة لتحديثات سياسة جديدة من شركة “ميتا” التي تمنع استخدام روبوتات الدردشة العامة مثل ChatGPT عبر واجهة WhatsApp Business API. 

جرب قبل ما تشتري.. جوجل تسعد عشاق الألعاب على أندرويد قريبا
 

تسعى شركة جوجل جاهدة لجعل نظام أندرويد أكثر جذبا للاعبين، ويبدو أن إحدى الميزات الجديدة التي تقوم باختبارها قد تشكل خطوة هامة في هذا الاتجاه. 


وداعا للتحديثات.. شاومي توقف دعم HyperOS لهواتف شاومي وبوكو التالية
 

تستعد شركة شاومي لإنهاء الدعم البرمجي بهدوء عن مجموعة كبيرة من هواتفها الذكية خلال عام 2026، ووفقا للجداول الزمنية المحدثة الصادرة عن الشركة، سيتوقف تقديم التحديثات البرمجية لـ 14 هاتفا من علامات Xiaomi وRedmi وPoco.


طبيب أم ذكاء اصطناعي.. كل ما تريد معرفته عن ChatGPT Health في 5 نقاط؟
 

أصبح ChatGPT يضم أكثر من 800 مليون مستخدم نشط أسبوعيا حول العالم، حيث يلجأ إليه الملايين للإجابة عن أسئلة يومية متنوعة، بما في ذلك الاستفسارات المتعلقة بالصحة والعافية.


ريلمي تعود إلى حضن أوبو من جديد.. ماذا يعني ذلك للمستخدمين؟
 

أعلنت ريلمي Realme، رسميا عودتها للعمل تحت مظلة شركة أوبو Oppo كـ علامة فرعية، في خطوة تمثل تحولا استراتيجيا يعيد الشركة إلى جذورها بعد سنوات من الاستقلال، وتأتي هذه الخطوة على غرار نموذج وان بلس OnePlus، مع خطط لتقييد نشاطها في بعض الأسواق خلال الفترة المقبلة.

سامسونج تطلق الوحش الثلاثي.. تعرف على مواصفات Galaxy Z TriFold

يعد هاتف Galaxy Z TriFold ليس فقط إثباتا لقدرات سامسونج الهندسية، بل أيضا خطوة جديدة لتعزيز تجربة الأجهزة اللوحية ضمن هواتف ذكية قابلة للطي، مع تركيز على حجم الشاشة وتجربة المستخدم الفريدة.

واتساب: الدردشات الجماعية تحصل على ثلاث ميزات جديدة

لم تعد واتساب تكتفي بالميزات التقليدية في تطبيقها، فقد كشفت الشركة عن تحديث جديد لمجموعات الدردشة يضيف ثلاث ميزات عملية تهدف إلى تحسين تجربة الاستخدام، خاصة في السيناريوهات الجماعية.

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

المتهمة

قبل سفرها للخارج .. ضبط سيدة حاولت تهريب حشيش وأفيون بمطار القاهرة

ارشيفية

قادة بريطانيا وألمانيا وفرنسا يتفقون على التنسيق بشأن تطورات الأحداث في إيران

جراحة

أستاذ جراحة روبوتية: ثورة طبية بعد إجراء روبوت صيني لعملية جراحية معقدة

صورة أرشيفية

التوك شو| انخفاض حاد في درجات الحرارة.. أجواء إيجابية داخل منتخب مصر

بالصور

أوقاف الشرقية: استمرار اختبارات مسابقة خطباء المكافأة حتى 4 فبراير

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 507 ندوة لتمكين ومناهضة العنف خلال 2025

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

