أخبار التكنولوجيا| جوجل تسعد عشاق الألعاب على أندرويد بميزة جديدة.. شاومي توقف دعم HyperOS لهواتف بوكو التالية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
وحش الفئة المتوسطة من شاومي.. Redmi Note 15 5G بكاميرا 108 ميجابكسل
في واحدة من أولى الإطلاقات الكبرى للهواتف الذكية خلال عام 2026، كشفت شركة شاومي الصينية رسميا عن هاتفها Redmi Note 15 5G في السوق الهندية، وذلك بعد طرحه في بعض الأسواق العالمية خلال شهر ديسمبر الماضي.
آخر فرصة لحفظ محادثاتك.. ChatGPT يودع واتساب نهائيا خلال أيام
أعلنت شركة OpenAI عن توقف تكاملها مع تطبيق واتساب WhatsApp اعتبارا من 15 يناير 2026، وذلك نتيجة لتحديثات سياسة جديدة من شركة “ميتا” التي تمنع استخدام روبوتات الدردشة العامة مثل ChatGPT عبر واجهة WhatsApp Business API.
جرب قبل ما تشتري.. جوجل تسعد عشاق الألعاب على أندرويد قريبا
تسعى شركة جوجل جاهدة لجعل نظام أندرويد أكثر جذبا للاعبين، ويبدو أن إحدى الميزات الجديدة التي تقوم باختبارها قد تشكل خطوة هامة في هذا الاتجاه.
وداعا للتحديثات.. شاومي توقف دعم HyperOS لهواتف شاومي وبوكو التالية
تستعد شركة شاومي لإنهاء الدعم البرمجي بهدوء عن مجموعة كبيرة من هواتفها الذكية خلال عام 2026، ووفقا للجداول الزمنية المحدثة الصادرة عن الشركة، سيتوقف تقديم التحديثات البرمجية لـ 14 هاتفا من علامات Xiaomi وRedmi وPoco.
طبيب أم ذكاء اصطناعي.. كل ما تريد معرفته عن ChatGPT Health في 5 نقاط؟
أصبح ChatGPT يضم أكثر من 800 مليون مستخدم نشط أسبوعيا حول العالم، حيث يلجأ إليه الملايين للإجابة عن أسئلة يومية متنوعة، بما في ذلك الاستفسارات المتعلقة بالصحة والعافية.
ريلمي تعود إلى حضن أوبو من جديد.. ماذا يعني ذلك للمستخدمين؟
أعلنت ريلمي Realme، رسميا عودتها للعمل تحت مظلة شركة أوبو Oppo كـ علامة فرعية، في خطوة تمثل تحولا استراتيجيا يعيد الشركة إلى جذورها بعد سنوات من الاستقلال، وتأتي هذه الخطوة على غرار نموذج وان بلس OnePlus، مع خطط لتقييد نشاطها في بعض الأسواق خلال الفترة المقبلة.
سامسونج تطلق الوحش الثلاثي.. تعرف على مواصفات Galaxy Z TriFold
يعد هاتف Galaxy Z TriFold ليس فقط إثباتا لقدرات سامسونج الهندسية، بل أيضا خطوة جديدة لتعزيز تجربة الأجهزة اللوحية ضمن هواتف ذكية قابلة للطي، مع تركيز على حجم الشاشة وتجربة المستخدم الفريدة.
واتساب: الدردشات الجماعية تحصل على ثلاث ميزات جديدة
لم تعد واتساب تكتفي بالميزات التقليدية في تطبيقها، فقد كشفت الشركة عن تحديث جديد لمجموعات الدردشة يضيف ثلاث ميزات عملية تهدف إلى تحسين تجربة الاستخدام، خاصة في السيناريوهات الجماعية.