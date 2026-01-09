أخبار التكنولوجيا| جوجل تسعد عشاق الألعاب على أندرويد بميزة جديدة.. شاومي توقف دعم HyperOS لهواتف بوكو التالية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



في واحدة من أولى الإطلاقات الكبرى للهواتف الذكية خلال عام 2026، كشفت شركة شاومي الصينية رسميا عن هاتفها Redmi Note 15 5G في السوق الهندية، وذلك بعد طرحه في بعض الأسواق العالمية خلال شهر ديسمبر الماضي.

أعلنت شركة OpenAI عن توقف تكاملها مع تطبيق واتساب WhatsApp اعتبارا من 15 يناير 2026، وذلك نتيجة لتحديثات سياسة جديدة من شركة “ميتا” التي تمنع استخدام روبوتات الدردشة العامة مثل ChatGPT عبر واجهة WhatsApp Business API.

تسعى شركة جوجل جاهدة لجعل نظام أندرويد أكثر جذبا للاعبين، ويبدو أن إحدى الميزات الجديدة التي تقوم باختبارها قد تشكل خطوة هامة في هذا الاتجاه.

تستعد شركة شاومي لإنهاء الدعم البرمجي بهدوء عن مجموعة كبيرة من هواتفها الذكية خلال عام 2026، ووفقا للجداول الزمنية المحدثة الصادرة عن الشركة، سيتوقف تقديم التحديثات البرمجية لـ 14 هاتفا من علامات Xiaomi وRedmi وPoco.

أصبح ChatGPT يضم أكثر من 800 مليون مستخدم نشط أسبوعيا حول العالم، حيث يلجأ إليه الملايين للإجابة عن أسئلة يومية متنوعة، بما في ذلك الاستفسارات المتعلقة بالصحة والعافية.

أعلنت ريلمي Realme، رسميا عودتها للعمل تحت مظلة شركة أوبو Oppo كـ علامة فرعية، في خطوة تمثل تحولا استراتيجيا يعيد الشركة إلى جذورها بعد سنوات من الاستقلال، وتأتي هذه الخطوة على غرار نموذج وان بلس OnePlus، مع خطط لتقييد نشاطها في بعض الأسواق خلال الفترة المقبلة.

يعد هاتف Galaxy Z TriFold ليس فقط إثباتا لقدرات سامسونج الهندسية، بل أيضا خطوة جديدة لتعزيز تجربة الأجهزة اللوحية ضمن هواتف ذكية قابلة للطي، مع تركيز على حجم الشاشة وتجربة المستخدم الفريدة.

لم تعد واتساب تكتفي بالميزات التقليدية في تطبيقها، فقد كشفت الشركة عن تحديث جديد لمجموعات الدردشة يضيف ثلاث ميزات عملية تهدف إلى تحسين تجربة الاستخدام، خاصة في السيناريوهات الجماعية.