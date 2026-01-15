قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انسحاب بهاء الدين أبو شقة من انتخابات رئاسة الوفد واستقالته من الحزب| تفاصيل
أصول البنك المركزي الأجنبية ترتفع لـ 13.3مليار دولار بنهاية 2025
ميرسك: استئناف خط حاويات الشرق الأوسط عبر قناة السويس نهاية يناير
يراضوا الشعب.. الدردير يطالب منتخب مصر بالمركز الثالث في أمم افريقيا
عبور من الشدة إلى الطمأنينة.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ركلات الترجيح تسقط منتخب نيجيريا في كأس العالم وأمم أفريقيا
مصر تتسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمساندة الاقتصاد ودعم الموازنة
بقميص منتخب مصر.. يوتيوبر أمريكي يوثق مشاهد تاريخية من الأهرامات والمتحف الكبير
مدبولي يشهد وصول السفينة CMA CGM IRON القادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية لميناء السخنة
الرئيس السيسي يعرب عن التطلع لمضاعفة العدد المستهدف من المدارس اليابانية في مصر
بعد نفي مصدر أمني| وفاة أحد قيادات الجماعة الإرهابية داخل محبسه.. هذه عقوبة نشر الشائعات
إيهاب عمر: الإخوان فشلوا في إقناع المصريين بأنهم تنظيم قادر على الحكم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هتقلب الموازيين .. ميزة ذكية جديدة تختبرها جوجل إليك تفاصيلها

ميزة الترجمة
ميزة الترجمة
لمياء الياسين

تستعد خدمة Google Translate لإضافة ميزة جديدة قد تُحدث فرقًا واضحًا في وذلك تجربة الترجمة اليومية، إذ تعمل شركة جوجل" حاليًا على إضافة خيار يحمل اسم "Show alternatives" أو القيام "بإظهار بدائل"، يتيح للمستخدم إمكانية الاطلاع على أكثر من ترجمة للجملة نفسها، وذلك مع بعض الأختلافات الطفيفة في المعنى أو درجة الرسمية.

خدمة Google Translate

ووفقا للعديد من التقارير التقنية الحديثة، قد تأتي هذه الخطوة وذلك ضمن توجه شركة "جوحل" للقيام بإدخال المزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك إلى تطبيق الترجمة، بعد أن قد بدأت بالفعل في اختبار عدة أزرار جديدة مثل "Understand" و"Ask"، والتي توفّر شرحًا وسياقًا أوسع وذلك لنتائج الترجمة
وأشار التقرير إلى أن الميزة الجديدة قد رُصدت داخل إصدار تجريبي من تطبيق Google Translate على أندرويد يحمل الرقم 10.0.36.855137688.3.

عرض البدائل

وعلى الرغم من أن الخيار لا يظهر بشكل مباشر للعديد من المستخدمين حاليًا، فإن القيام بتفعيله يدويًا يكشف زر "Show alternatives" وذلك أسفل نتيجة الترجمة.

وعند القيام بالضغط عليه، يقوم التطبيق بثلاث ترجمات بديلة للجملة نفسها، مع اختلافات في الصياغة أو التركيز، مثل استخدام تعبيرات مختلفة عند الإشارة إلى أقسام أو سياقات مهنية.

ولاتكفي هذه الميزة الجديدة لعرض البدائل، بل توفر أيضًا شرحًا حول السياق الأنسب لاستخدام كل ترجمة، وهو أمر يعد بالغ الأهمية في اللغات التي تعتمد بشكل كبير على درجات الرسمية والعلاقة بين المتحدث والمخاطب.

وفي كثير من الحالات، قد تكون الترجمة الصحيحة لغويًا غير مناسبة اجتماعيًا أو مهنيًا، وهنا يأتي دور "Show alternatives" لمساعدة المستخدم على اتخاذ القرار الأفضل.

موعد الإطلاق غير معروف

حتى الآن، لم تعلن "جوجل" رسميًا موعد إطلاق هذه الميزة، لكن المؤشرات التقنية قد توحي بأنها أصبحت شبه جاهزة، وقد يتم طرحها بالتزامن مع ميزات "Understand" و"Ask" في تحديث قادم.

ميزة جديدة الذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الاصطناعي خدمة Google Translate الترجمة الصحيحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

منتخب المغرب

أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى

حسام حسن

هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة

الرئيس السيسي وترامب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

البريد المصري

الأحد المقبل.. «البريد المصري» يتيح التسجيل الإلكتروني لمستحقي «السكن البديل»

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تفتتح 48 مسجدًا غدا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

دعاء ليلة الإسراء والمعراج للرزق

دعاء ليلة الإسراء والمعراج للرزق .. احرص عليه بين الآذان والإقامة

غلاف الكتاب

مرصد الأزهر يكشف القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية في كتاب “المستهدفون”

بالصور

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد