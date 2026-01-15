هتقلب الموازيين .. ميزة ذكية جديدة تختبرها جوجل إليك تفاصيلها

تستعد خدمة Google Translate لإضافة ميزة جديدة قد تُحدث فرقًا واضحًا في وذلك تجربة الترجمة اليومية، إذ تعمل شركة جوجل" حاليًا على إضافة خيار يحمل اسم "Show alternatives" أو القيام "بإظهار بدائل"، يتيح للمستخدم إمكانية الاطلاع على أكثر من ترجمة للجملة نفسها، وذلك مع بعض الأختلافات الطفيفة في المعنى أو درجة الرسمية.

ووفقا للعديد من التقارير التقنية الحديثة، قد تأتي هذه الخطوة وذلك ضمن توجه شركة "جوحل" للقيام بإدخال المزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك إلى تطبيق الترجمة، بعد أن قد بدأت بالفعل في اختبار عدة أزرار جديدة مثل "Understand" و"Ask"، والتي توفّر شرحًا وسياقًا أوسع وذلك لنتائج الترجمة

وأشار التقرير إلى أن الميزة الجديدة قد رُصدت داخل إصدار تجريبي من تطبيق Google Translate على أندرويد يحمل الرقم 10.0.36.855137688.3.

عرض البدائل

وعلى الرغم من أن الخيار لا يظهر بشكل مباشر للعديد من المستخدمين حاليًا، فإن القيام بتفعيله يدويًا يكشف زر "Show alternatives" وذلك أسفل نتيجة الترجمة.

وعند القيام بالضغط عليه، يقوم التطبيق بثلاث ترجمات بديلة للجملة نفسها، مع اختلافات في الصياغة أو التركيز، مثل استخدام تعبيرات مختلفة عند الإشارة إلى أقسام أو سياقات مهنية.

ولاتكفي هذه الميزة الجديدة لعرض البدائل، بل توفر أيضًا شرحًا حول السياق الأنسب لاستخدام كل ترجمة، وهو أمر يعد بالغ الأهمية في اللغات التي تعتمد بشكل كبير على درجات الرسمية والعلاقة بين المتحدث والمخاطب.

وفي كثير من الحالات، قد تكون الترجمة الصحيحة لغويًا غير مناسبة اجتماعيًا أو مهنيًا، وهنا يأتي دور "Show alternatives" لمساعدة المستخدم على اتخاذ القرار الأفضل.

موعد الإطلاق غير معروف

حتى الآن، لم تعلن "جوجل" رسميًا موعد إطلاق هذه الميزة، لكن المؤشرات التقنية قد توحي بأنها أصبحت شبه جاهزة، وقد يتم طرحها بالتزامن مع ميزات "Understand" و"Ask" في تحديث قادم.