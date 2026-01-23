صفقة سرية بين جوجل وEpic بقيمة 800 مليون دولار حول أندرويد وUnreal

أظهرت جلسات المحاكمة الجارية في قضية الاحتكار بين جوجل و Epic Games أن الشركتين أبرمتا صفقة جديدة وسرية تشمل التعاون في أندرويد وUnreal Engine وFortnite، إلى جانب تطوير منتجات مشتركة.

ينقل التقرير الصادر عن 9to5Google عن القاضي الفيدرالي في كاليفورنيا جيمس دوناتو قوله إن الاتفاق يتضمن تطويرًا مشتركًا للمنتجات، والتزامات مشتركة في التسويق، وشراكات مشتركة، مع إشارة خاصة إلى أن Epic ستساعد جوجل في تسويق أندرويد مقابل استخدام جوجل لتقنيات Epic الأساسية.​

صفقة بمئات الملايين وسط تسوية قضية الاحتكار

خلال جلسة مناقشة التسوية، تساءل القاضي عما إذا كانت هذه الشراكة جزءًا من تسوية غير معلنة في قضية الاحتكار المستمرة منذ سنوات بين الطرفين.

وأكّد ممثلو Epic في المحكمة أن الاتفاق يمثل “أعمالًا جديدة بين Epic وجوجل” وليس إعادة صياغة لعلاقة سابقة، في حين كشف القاضي أن قيمة الصفقة تبلغ 800 مليون دولار على ست سنوات، ستكون فيها Epic هي الجهة الدافعة لجوجل لا العكس.​

الرئيس التنفيذي لـ Epic تيم سويني ألمح خلال الجلسة إلى أن الاتفاق له علاقة بما سماه “الميتافيرس”، موضحًا أن تقنيات Epic (مثل Unreal Engine) تُستخدم من قِبل شركات عديدة في مجالات تعمل فيها جوجل، قبل أن يتدارك بالقول مازحًا إنه “يفسد السرية” التي يُفترض أن تحيط بتفاصيل الاتفاق.​

تأثير الصفقة على قضية جوجل وEpic

تأتي هذه المعلومات بينما يدرس القاضي مسودة تسوية سابقة أُعلن عنها في نوفمبر 2025 بخصوص رسوم متجر Google Play ونظام أندرويد، والتي قد تُنهي النزاع القانوني الطويل بين الشركتين إذا تم اعتمادها رسميًا.

أثار اكتشاف الشراكة الجديدة تساؤلات لدى المحكمة حول ما إذا كانت Epic قد خففت من مطالبها في القضية مقابل مكاسب تجارية من جوجل، لكن حتى الآن لا تزال تفاصيل المنتجات أو المشاريع الناتجة عن الصفقة طِيّ الكتمان بقرار من القاضي.​

تشير 9to5Google إلى أن الاتفاق يعني عمليًا أن كلًا من جوجل وEpic سيبني خطوط منتجاته الخاصة مع العمل “معًا” في الوقت ذاته، في مشهد غير متوقع بعد معركة قانونية حادة استمرت لسنوات بين الطرفين حول هيمنة متجر Google Play وشروط توزيعه على أندرويد.