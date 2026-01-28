جوجل تي في يتغير شكله.. تحديث يجنن!

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
نشرت فيديوهات خادشة على مواقع التواصل.. صانعة محتوى بالإسكندرية تواجه الحبس والغرامة
دعاء 9 شعبان .. يصلح حالك ويهدي بالك ويقضي حاجتك
المنطقة تقترب من الاشتعال.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يترقب هجومًا إيرانيًا مُحتملاً
الأهلي يحسم صفقة سوبر.. إبراهيم فايق: إمام عاشور رجل بمعني الكلمة
100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا
وكيل «أليو ديانج» يكشف عن كواليس جلسة «توروب» بشأن رحيل اللاعب عن الأهلي
ترامب: نجحنا في حل مشكلة كبيرة بالتعاون مع سوريا
إعلامي يزف مفاجأة لجمهور الأهلي بشأن صفقة جديدة | تفاصيل
تصعيد غير مسبوق .. زعيم كوريا الشمالية يبحث خطط شن حرب نووية
تفاصيل مُثيرة عن أزمة كهربا المالية مع الزمالك .. محامي اللاعب يكشف عنها
كشفت منصة 9to5Google أن جوجل بدأت في طرح تحديث جديد لتجربة Google TV يركز على تعديلات في الشاشة الرئيسية وبعض الإعدادات داخل النظام. 

أوضحت المنصة أن معظم التغييرات لا تأتي من تحديث أندرويد نفسه، بل من تطبيق Google TV Home المسؤول عن الشاشة الرئيسية وقائمة الإعدادات السريعة وجزء من إعدادات الجهاز.​

إعدادات جديدة داخل القائمة

أعلنت 9to5Google أن جوجل أضافت في الإصدارات الأخيرة أقسامًا جديدة داخل قائمة الإعدادات تحت بند "الحسابات والملفات الشخصية"، تشمل إعدادات Google Home ومساعد الصوت، وهي إعدادات مرتبطة بالتحكم في الأجهزة الذكية واستخدام المساعد الرقمي على التلفزيون. 

أشارت المنصة إلى أن الإضافة الأحدث هي قسم جديد باسم "سجل البلاغات" يظهر للمستخدم حالة البلاغات التي يرسلها من الجهاز، مع بقاء طبيعة هذه البلاغات غير موضحة بشكل كامل حتى الآن.​

تحسين عرض الصور المصغرة

أكد تقرير 9to5Google أن جوجل عالجت مؤخرًا مشكلة في عرض الصور المصغرة لمقاطع يوتيوب على الشاشة الرئيسية، وهي المشكلة التي كانت تجعل بعض الصور لا تظهر بشكل صحيح. 

أوضحت المنصة أن هذا التحسين يبدو أنه تم من جانب خوادم جوجل أو عبر تطبيق يوتيوب نفسه، حيث رُصد تحسن الصور حتى على نسخ أقدم من تطبيق Google TV Home. 

أشارت التقارير إلى أن بعض المستخدمين أبلغوا أيضًا عن ظهور صور مصغرة أصغر قليلًا في الشاشة الرئيسية، لكن هذا السلوك لم يُرصد على كل الأجهزة حتى الآن.

