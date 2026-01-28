جوجل تي في يتغير شكله.. تحديث يجنن!

كشفت منصة 9to5Google أن جوجل بدأت في طرح تحديث جديد لتجربة Google TV يركز على تعديلات في الشاشة الرئيسية وبعض الإعدادات داخل النظام.

أوضحت المنصة أن معظم التغييرات لا تأتي من تحديث أندرويد نفسه، بل من تطبيق Google TV Home المسؤول عن الشاشة الرئيسية وقائمة الإعدادات السريعة وجزء من إعدادات الجهاز.​

إعدادات جديدة داخل القائمة

أعلنت 9to5Google أن جوجل أضافت في الإصدارات الأخيرة أقسامًا جديدة داخل قائمة الإعدادات تحت بند "الحسابات والملفات الشخصية"، تشمل إعدادات Google Home ومساعد الصوت، وهي إعدادات مرتبطة بالتحكم في الأجهزة الذكية واستخدام المساعد الرقمي على التلفزيون.

أشارت المنصة إلى أن الإضافة الأحدث هي قسم جديد باسم "سجل البلاغات" يظهر للمستخدم حالة البلاغات التي يرسلها من الجهاز، مع بقاء طبيعة هذه البلاغات غير موضحة بشكل كامل حتى الآن.​

تحسين عرض الصور المصغرة

أكد تقرير 9to5Google أن جوجل عالجت مؤخرًا مشكلة في عرض الصور المصغرة لمقاطع يوتيوب على الشاشة الرئيسية، وهي المشكلة التي كانت تجعل بعض الصور لا تظهر بشكل صحيح.

أوضحت المنصة أن هذا التحسين يبدو أنه تم من جانب خوادم جوجل أو عبر تطبيق يوتيوب نفسه، حيث رُصد تحسن الصور حتى على نسخ أقدم من تطبيق Google TV Home.

أشارت التقارير إلى أن بعض المستخدمين أبلغوا أيضًا عن ظهور صور مصغرة أصغر قليلًا في الشاشة الرئيسية، لكن هذا السلوك لم يُرصد على كل الأجهزة حتى الآن.