ملحمة مصرية تحت الأرض.. وتيرة متسارعة في تنفيذ المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق| صور

تشهد أرض مصر تنفيذ مشروع عملاق يجسد قدرة المهندس والعامل المصري، حيث تتواصل الأعمال الإنشائية في المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق ضمن خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر والمستدام التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير خدمات نقل نظيفة وصديقة للبيئة.

بطول 19 كم وتضم 17 محطة

وتمتد هذه المرحلة التي تنفذها تحالفات وطنية كبرى بطول 19 كم وتضم 17 محطة تربط حدود مدينة 6 أكتوبر بالمتحف المصري الكبير وميدان الرماية، وصولاً إلى شارع الهرم ومحطة الجيزة لتبادل الخدمة مع الخط الثاني، ثم تستمر حتى محطة الملك الصالح للربط مع الخط الأول، لتنتهي في محطة الفسطاط.

وعلى صعيد التنفيذ الميداني، تسجل ماكينات الحفر النفقي الأربع تقدماً ملحوظاً في الجزء الأول من المشروع، حيث وصلت الماكينات تباعاً إلى محطات المتحف المصري الكبير والرماية، فيما تشق الماكينات الأخرى طريقها نحو محطتي مدكور والطالبية، وبالتوازي مع ذلك، يجري العمل على تجميع ماكينات الجزء الثاني بمحطة الفسطاط، ومن المقرر انطلاق أعمال الحفر الفعلي في اتجاه محطة المساحة منتصف شهري مارس وأبريل المقبلين.

ولا تتوقف طموحات المشروع عند هذا الحد، إذ تجري حالياً دراسات فنية لتنفيذ مراحل إضافية تمتد لخدمة القاهرة الجديدة ومدينة نصر، وصولاً إلى مطار العاصمة الإدارية والربط مع المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف، مما يجعل من الخط الرابع شريان حياة رئيسي يربط شرق القاهرة بغربها، ويسهم في نقل نحو 1.5 مليون راكب يومياً عبر مناطق الهرم وفيصل والجيزة وصولاً إلى التجمعات السكانية الجديدة.