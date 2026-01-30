قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقوبة صدور رائحة كريهة من سيارتك أو دخان كثيف بتعديلات قانون المرور الجديدة
وزير الأوقاف للدوليين بمسابقة القرآن ببورسعيد : تنزلون في قلوبنا قبل أن تطأ أقدامكم دارنا
شاهد أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع الخط الثاني من القطار الكهربائي
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي بالبحيرة
برلمانية: مصر تعمل بهدوء وحكمة لتخفيف التوترات في المنطقة
إدارة ترامب تعتزم الإعلان عن إنشاء قوة استقرار في غزة .. قريبا
عبد الرحيم كمال يتحدث لـ صدى البلد عن رواية ثمرة طه إلياس | فيديو
الحماية المدنية تنفذ مدينة منوف من حريق مروع التهم مخبزًا و6 أكشاك .. تفاصيل
دنيا الصمدي | تعرف على مديرة أعمال أحمد عز بعد ادعاء زينة زواجهما : أبو عيالي اتجوز
هل الشاي يخفف أم يفاقم تضخم البروستاتا؟ مفاجآت حول المشروب الأشهر بين الرجال
مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟
رونالدو يقود النصر لاكتساح الخلود بثلاثية بالدوري السعودي
أخبار البلد

ملحمة مصرية تحت الأرض.. وتيرة متسارعة في تنفيذ المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق| صور

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
حمادة خطاب

تشهد أرض مصر تنفيذ مشروع عملاق يجسد قدرة المهندس والعامل المصري، حيث تتواصل الأعمال الإنشائية في المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق ضمن خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر والمستدام التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير خدمات نقل نظيفة وصديقة للبيئة.

بطول 19 كم وتضم 17 محطة 

وتمتد هذه المرحلة التي تنفذها تحالفات وطنية كبرى بطول 19 كم وتضم 17 محطة تربط حدود مدينة 6 أكتوبر بالمتحف المصري الكبير وميدان الرماية، وصولاً إلى شارع الهرم ومحطة الجيزة لتبادل الخدمة مع الخط الثاني، ثم تستمر حتى محطة الملك الصالح للربط مع الخط الأول، لتنتهي في محطة الفسطاط.

وعلى صعيد التنفيذ الميداني، تسجل ماكينات الحفر النفقي الأربع تقدماً ملحوظاً في الجزء الأول من المشروع، حيث وصلت الماكينات تباعاً إلى محطات المتحف المصري الكبير والرماية، فيما تشق الماكينات الأخرى طريقها نحو محطتي مدكور والطالبية، وبالتوازي مع ذلك، يجري العمل على تجميع ماكينات الجزء الثاني بمحطة الفسطاط، ومن المقرر انطلاق أعمال الحفر الفعلي في اتجاه محطة المساحة منتصف شهري مارس وأبريل المقبلين.

ولا تتوقف طموحات المشروع عند هذا الحد، إذ تجري حالياً دراسات فنية لتنفيذ مراحل إضافية تمتد لخدمة القاهرة الجديدة ومدينة نصر، وصولاً إلى مطار العاصمة الإدارية والربط مع المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف، مما يجعل من الخط الرابع شريان حياة رئيسي يربط شرق القاهرة بغربها، ويسهم في نقل نحو 1.5 مليون راكب يومياً عبر مناطق الهرم وفيصل والجيزة وصولاً إلى التجمعات السكانية الجديدة.

المرحلة الأولى من الخط الرابع الرئيس عبد الفتاح السيسي المتحف المصري الكبير

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

رضا فرحات

المؤتمر : الأكاديمية العسكرية نموذج لبناء الإنسان وصناعة الكفاءة الوطنية

حزب مستقبل وطن

مستقبل وطن يهنئ البدوي برئاسة الوفد

محمد أبو العلا

العربى الناصرى : كلمات الرئيس بالأكاديمية العسكرية تعكس رؤية واضحة للتعليم

هل الشاي يخفف أم يفاقم تضخم البروستاتا؟ مفاجآت حول المشروب الأشهر بين الرجال

ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟
ألم العصب الخامس في الوجه| نوبات مؤلمة تشبه الصدمات الكهربائية وطرق علاج حديثة

لماذا يعود الوزن بسرعة بعد التوقف عن حقن التخسيس؟.. دراسة تكشف السبب

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

ضربة عسكرية

باحثة: الميليشيات المسلحة تنشط حال ضرب إيران .. فيديو

قطع عسكرية

لاستعادة الردع | هدى رؤوف: إيران سترد حال تعرضها لهجوم أمريكي .. فيديو

مصطفى بكري

لا تترك أبناءها .. مصطفى بكري: مصر تحركت بسرعة لحل أزمة البحارة | فيديو

مصطفى بكري

مصطفى بكري: الرئيس وجه رسائل مهمة وحاسمة بشأن بناء الإنسان والتعليم.. فيديو

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

