قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف نجح البنك المركزي في إحباط 4 مليارات جنيه عمليات احتيال مالي في عام؟
هاني سري الدين لـ «صدى البلد»: لن يغلق أي مقر للوفد حال فوزي برئاسة الحزب
مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»
أكسيوس: مسئولون إسرائيليون زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة
ماذا قال أشرف حكيمي فى تحقيقات الكاف عن أحداث نهائي السنغال؟
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا
معارك طاحنة بين الجيش الإثيوبي وقوات إقليم تيجراي.. ماذا يحدث في أثيوبيا؟
الخارجية: صناعة القرار والتكامل مع دول حوض النيل «أولوية مصرية»
من يحكم بيت الأمة؟.. البدوي يراهن على شعبيته وسري الدين يمنح الأمل لكوادر الصعيد
رئيس قضايا الدولة: نولي أهمية كبرى للتحول الرقمي استجابةً لتوجيهات الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الخبز؟

اضرار تناول الخبز
اضرار تناول الخبز
رشا عوني

اعتاد الجميع على تناول الخبز يوميا بكل أشكاله وأنواعه وخاصة الخبز الأبيض الذي يحذر الأطباء من أضراره بشكل مستمر ، ودوما ما تدعو الدراسات العلمية و الخبراء حول العالم لـ منع تناول الخبز لتحسين حالتك الصحية و الوقاية من أمراض عدة ، فماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الخبز ؟؟ 

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الخبز ؟ 

 

 فقدان الوزن بسرعة ولكن ليس الدهون

عند تقليل استهلاك الكربوهيدرات، يلاحظ البعض فقدانًا سريعًا في الوزن، ولكن في الواقع، ما يحدث هو فقدان السوائل وليس الدهون.

تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام

تسبب الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض، تقلبات سريعة في مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى الشعور بالجوع بشكل متكرر، فعند التوقف عن تناول الخبز، تستقر مستويات السكر في الدم، مما يقلل من نوبات الجوع المفاجئة والرغبة الشديدة في تناول الطعام، وهو ما يساعد على التحكم في الشهية بشكل أفضل.

تواجه صعوبة في الحمام:

يعتمد هذا على نوع الخبز الذي تتناوله إذا كنت تتخلى عن الخبز الأبيض العادي، فقد لا يمثل ذلك مشكلة كبيرة بالنسبة لك ولكن إذا كنت تخطط للتخلي عن الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة فقد تواجه صعوبة في الذهاب إلى الحمام.

استقرار المزاج وتحسن التركيز

عند التوقف عن الخبز:

تنخفض تقلبات السكر في الدم التي تؤثر على المزاج.

تقل نوبات “هبوط الطاقة المفاجئ”.

يتحسن التركيز الذهني، وتزداد الطاقة النفسية.

هل منع الخبز يحميك من السكري؟ 

عند التوقف عن تناول الخبز، تنخفض الكربوهيدرات البسيطة الداخلة للجسم، مما يؤدي إلى:

انخفاض مستويات سكر الدم بعد الوجبات.

تحسين حساسية الجسم للأنسولين.

تقليل احتمالات الإصابة بمقاومة الإنسولين، التي تُعد من الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن، تكيس المبايض، والسكري من النوع الثاني.

هل منع الخبز صحي؟

الخبز يحتوي على الجلوتين، وهو بروتين قد يسبب التهابات وتهيجات معوية لدى البعض حتى دون وجود حساسية رسمية.

عند الامتناع عن الخبز:

يقل الشعور بالانتفاخ.

تتحسن حركة الأمعاء والامتصاص الغذائي.

تختفي بعض مشاكل الإمساك أو الإسهال المرتبطة بـ”حساسية القمح الخفية”.

فوائد ترك الخبز للبشرة

ترك الخبز، وخاصة الأبيض، يساعد في تحسين صحة البشرة بشكل ملحوظ من خلال

تقليل الالتهابات، الحد من حب الشباب، والتقليل من إفراز الدهون الزائدة. يؤدي التوقف عن تناول الخبز إلى استقرار مستويات سكر الدم، مما يقلل من ظهور الترهلات والتجاعيد المبكرة، ويمنح البشرة مظهراً أكثر صفاءً وإشراقاً بمرور الوقت. 

اضرار تناول الخبز اضرار العيش اضرار الخبز الابيض اضرار الفينو اضرار اكل الخبز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مصادر طبية: شهيد ثان برصاص الاحتلال خارج مناطق انتشاره في خان يونس جنوبي قطاع غزة

أرشيفية

ألمانيا تنضم إلى فرنسا وإيطاليا في إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب

صورة أرشيفية

الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على بيلا بيريزا في منطقة سومي الأوكرانية

بالصور

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد