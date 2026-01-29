فيديو يوثق لحظة صادمة.. سائق ميكروباص يدهـ.ـس 3 أطفال وسيدة بسوهاج ويفر هاربًا

شهدت مدينة ناصر شرق محافظة سوهاج واقعة أليمة، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام سائق ميكروباص بدهس ثلاثة أطفال وسيدة أثناء سيرهم بالطريق، قبل أن يلوذ بالفرار من موقع الحادث دون تقديم أي مساعدة للمصابين.

ماذا حدث؟

وتبين أن الميكروباص صدم 3 أطفال وسيدة أثناء عبورهم الطريق؛ ما أسفر عن إصابتهم بإصابات متفرقة، وتم على إثرها نقلهم إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما لاذ السائق بالفرار عقب ارتكاب الواقعة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول لحظات الحادث، حيث بدت السيارة المسرعة وهي تدهس الضحايا دون توقف، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي، مطالبين بسرعة ضبط السائق المتهم ومحاسبته قانونيًا.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها حاليًا لفحص مقطع الفيديو المتداول، وتتبع خط سير السيارة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث، في إطار التوصل إلى هوية السائق وضبطه في أسرع وقت.