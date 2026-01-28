علوم سوهاج الأهلية تعتمد نتيجة الفرقة الأولى بنسبة نجاح 80.7%

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الأهلية، اعتماد نتيجة الفرقة الأولى بكلية العلوم للفصل الدراسي الأول، بنسبة نجاح بلغت ٨٠.٧%.

وأكد النعماني، أن الجامعة لا تدخر جهدا في دعم العملية التعليمية بصفة عامة، ودعم المتفوقين بصفة خاصة، حتى يواصلوا طريقهم نحو التفوق والتميز.

جامعة سوهاج

وقال النعماني ، إن جامعة سوهاج الأهلية تحرص على تقديم نموذج تعليمي متطور يقوم على الجودة والتميز، ويضع الطالب في مقدمة أولوياته، من خلال توفير بيئة أكاديمية داعمة ومحفزة على الإبداع والابتكار، معربا عن خالص تهانيه لأبنائه الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز.

وأوضح الدكتور علاء يسري مصطفى مدير برامج كلية العلوم ، أنه بلغ عدد الطلاب المقيدين بالكلية هذا العام ١٨٨ طالب وطالبة، وقد جاءت نسب نجاح الطلاب ببرنامج الكيمياء الحيوية 76.34%.

ونسبة نجاح الطلاب ببرنامج الأدلة الجنائية 73.1%، ونسبة نجاح الطلاب ببرنامج التكنولوجيا الحيوية 93.55%، ونسبة نجاح الطلاب ببرنامج الميكروبيولوجي والكيمياء 89.5%.