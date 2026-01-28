تطورات بملفات التصالح والمتغيرات المكانية في سوهاج

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين.

وذلك بحضور اللواء أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، والعميد وائل أبو القاسم القائم بأعمال المستشار العسكري، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، ومديري الشركات الخدمية.

استهل المحافظ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم ناقش المجلس الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في ملفات التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية.

وتنفيذ الموجة الـ28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي بدأت في 10 يناير والمستمرة حتى 27 مارس القادم.

واستعرض المجلس الموقف التنفيذي للتصالح على مخالفات البناء، حيث وصل عدد الطلبات المقدمة 48.106 طلب، ووصلت إجمالي أعمال البت 45.588 بنسبة تنفيذ 94.77%، كما وصل ما تنفيذه وتسليمه للمواطنين 41.668 بنسبة تنفيذ 91.40%.

وتم خلال المجلس عرض الموقف التنفيذي للتعدي على الأراضي الزارعية، حيث تم إزالة التعديات عدد 111 حالة منها 108 حالة إزالة كاملة، وتمت الإزالة الجزئية لعدد 3 حالات، فيما ناقش الاجتماع آلية التنفيذ بملف التقنين على القانون الجديد.

كما أكد المحافظ على ضرورة حصر جميع المتغيرات المكانية، لبيان ومعرفة ما هو قانوني وما هو غير قانوني منها، وناقش الاجتماع الخطة الاستثمارية.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالاهتمام بطلبات المواطنين واعتبارها مسئولية كاملة، موجها بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين، والطب البيطري، والغرفة التجارية، للتنسيق الكامل في اختيار أماكن الشوادر، ومنافذ البيع لعدد 27 منفذ على مستوى المحافظة.

والإشراف على منافذ البيع ومدى إلتزامها بالأسعار المقررة بتخفيض يصل إلى 30%، والتي تضم لحوم، وسلع تموينية، ومواد غذائية،خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.