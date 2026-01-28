جامعة سوهاج الأهلية تعلن نتائج الفرقة الأولى صيدلة

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج الأهلية، اعتماد نتيجة الفرقة الأولى بكلية الصيدلة للفصل الدراسي الأول، مؤكدًا أن النتائج تعكس جدية منظومة التعليم بالجامعة وحرصها على تطبيق معايير أكاديمية دقيقة تضمن جودة المخرجات التعليمية.

وأوضح النعماني، أن نسبة النجاح ببرنامج الفارم دي (كلينيكال) بلغت 89%، بينما بلغت نسبة النجاح ببرنامج الفارم دي (جنرال/الصناعات الدوائية) 84%.

جامعة سوهاج

وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالكلية هذا العام بلغ 280 طالبًا، منهم 229 طالبًا ببرنامج PharmD Clinical، و51 طالبًا ببرنامج PharmD للصناعات الدوائية.

وقدم رئيس الجامعة الشكر والتقدير إلى إدارة كلية الصيدلة، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين بالكلية، على ما بذلوه من جهود كبيرة طوال الفصل الدراسي الأول، مؤكدًا أن هذا الأداء الإيجابي كان له بالغ الأثر في انتظام العملية التعليمية ودعم الطلاب أكاديميًا بما انعكس على النتائج.

وأضاف الدكتور محمود المنشاوي، مدير برامج كلية الصيدلة، بأن الكلية تبنّت خطة واضحة منذ بداية الفصل الدراسي الأول تجمع بين الالتزام بالمحتوى العلمي والتطبيقات العملية والتقييم الموضوعي.

وأشار إلى أن إدارة البرامج حرصت على توفير بيئة تعليمية داعمة، وتقديم إرشاد أكاديمي مستمر للطلاب، بالإضافة إلى المراجعة الدورية لمستوى التحصيل لضمان تحقيق نواتج التعلم المستهدفة.