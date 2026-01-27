تمريض سوهاج تعلن استمرار التقديم الإلكتروني للدراسات العليا بجميع التخصصات بنظام الساعات المعتمدة

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن استمرار فتح باب التقديم الإلكتروني للدراسات العليا بدرجة الماجستير والدكتوراه في جميع التخصصات بنظام الساعات المعتمدة، وذلك للعام الجامعي 2025/2026.

واوضح أن التقديم الإلكتروني بدأ 15 من يناير الجاري ويستمر حتى نهاية الشهر، وبعدها يبدأ التقديم الورقي في الفترة من 1حتي 15 من فبراير القادم.

جامعة سوهاج

وقالت الدكتورة نادية صالح عميد الكلية، أن الكلية وضعت مجموعة من الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم للدراسات العليا، ومنها أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة البكالوريوس في علوم التمريض من إحدى الجامعات المصرية، أو أعلى درجة معادلة لها بتقدير لا يقل عن جيد مرتفع، تقديم شهادة تقديرات المواد الدراسية للسنوات الأربعة.

وشهادة قضاء فترة الامتياز، وموافقة جهة العمل للدراسة أو إقرار بالتفرغ، أيضاً إحضار بيان حالة وظيفية من جهة العمل، مستخرج من شهادة الميلاد، والموقف من الخدمة العسكرية.

وكذلك 5 صور شخصية وطابع خدمات تعليمية ودمغة، مشيرة إلى أن التسجيل إلكترونياً شرط أساسي لقبول الملف الورقي.