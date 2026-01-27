جامعة سوهاج: الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة والجامعات مطالبة باستخدامه بشكل منظم

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لم يعد خيارًا، بل أصبح واقعًا لا غنى عنه، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجهات الجمهورية الجديدة نحو توطين التكنولوجيا في مختلف القطاعات، وعلى رأسها التعليم.

وأوضح النعماني، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجامعات المصرية تُعد من أولى المؤسسات التي يجب أن تشهد تطبيقًا منظمًا ومسؤولًا لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق النزاهة والشفافية، سواء على مستوى العملية التعليمية أو البحث العلمي.

وأشار إلى أن وضع ضوابط وأخلاقيات واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي يهدف إلى منع الاعتماد الكامل على التكنولوجيا دون بذل مجهود علمي حقيقي، مؤكدًا أن الهدف هو تعظيم الاستفادة من هذه التقنيات دون التأثير على دور الطالب أو الإضرار بمستوى التحصيل العلمي.

ولفت إلى أن الامتحانات الإلكترونية تتميز بتوحيد الاختبارات بين جميع الطلاب، إلى جانب ظهور النتائج فور الانتهاء من أداء الامتحان، وهو ما أسهم في إنهاء أي شعور بالمحاباة أو الشك لدى الطلاب وأولياء الأمور.