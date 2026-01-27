قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس التنفيذي لمستشفيات كليوباترا: مصر بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الطبي
محامي الشعب والدولة.. هيئة قضايا الدولة تحتفي بـ 150 عامًا من النزاهة القانونية
الرئيس التنفيذي لمستشفيات كليوباترا: مصر تشهد ولادة أكثر من 2 مليون طفل سنويًا
مسؤول: الولايات المتحدة تعتقد أن نزع سلاح حماس سيأتي مصحوباً بنوع من العفو
بطلة كيد النسا واللعبة.. صور جديدة من حفل زفاف دعاء رجب
وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكى لبحث التعاون ومناقشة قضايا المنطقة
أحمد عز الدين: مستشفى كليوباترا التجمع سيكون قبلة السياحة العلاجية في مصر
مصر تنافس على المركز الأول في صادرات الملابس بأفريقيا بـ 3.4 مليار دولار
تجدد حرائق غابات باتاجونيا في الأرجنتين وتدمير أكثر من 30 ألف هكتار
وزير البترول : مستشفي كليوباترا سكاي صرح طبي متميز
«واشنطن بوست»: ترامب يُخفف من لهجته حول أعمال العنف في مينيابوليس وسط دعوات للمساءلة
وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
تكنولوجيا وسيارات

الذكاء الاصطناعي يهدد سائقي الشاحنات بفقدان الوظائف

سائقي الشاحنات أمريكا
سائقي الشاحنات أمريكا
عزة عاطف

أعلنت الحكومة الأمريكية في يناير 2026 عن خطة طموحة لنشر تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل البري، ليس لاستبدال السائقين بمركبات ذاتية القيادة في الوقت الحالي، بل لاستهداف شركات الشحن التي توظف سائقين أجانب بشكل غير قانوني. 

وتهدف هذه الخطوة إلى استخدام خوارزميات ذكية قادرة على تمشيط جبال من بيانات التراخيص والتوظيف للكشف عن أنماط الاحتيال التي يصعب على المفتشين البشريين رصدها، مما يضع شركات النقل تحت مجهر الرقابة الرقمية الصارمة.

حماية أجور السائقين الأمريكيين وتعزيز السلامة

قال ستيفن برادبري، نائب وزير النقل الأمريكي، خلال الاجتماع السنوي لمجلس بحوث النقل في واشنطن، أن توظيف السائقين الأجانب غير المؤهلين يضر بالاقتصاد القومي ويؤدي إلى خفض أجور السائقين الأمريكيين لمستويات غير عادلة. 

وأكد أن هذه الممارسات غير القانونية تساهم في تدهور معايير السلامة المرورية، مستشهدًا بسلسلة من الحوادث المميتة التي وقعت في عام 2025. 

ومن خلال الذكاء الاصطناعي، تسعى واشنطن لضمان أن يكون من خلف المقود سائقون مؤهلون يحملون تراخيص نظامية، مما يعيد التوازن لسوق العمل.

القانون الطارئ وتهديد الوظائف غير النظامية

تشير التقديرات الرسمية لإدارة السلامة الفيدرالية لناقلات السيارات (FMCSA) إلى أن حوالي 200,000 وظيفة في قطاع الشحن قد تتأثر بقرار "قاعدة الطوارئ" التي تهدف إلى إلغاء تراخيص القيادة التجارية (CDL) لغير المقيمين الدائمين. 

وتواجه عدة ولايات أمريكية، وفي مقدمتها كاليفورنيا، ضغوطًا هائلة لتطهير سجلاتها من التراخيص الممنوحة لأجانب بشكل غير قانوني، تحت تهديد فقدان سلطة الترخيص وحرمانها من تمويلات نقل تبلغ ملايين الدولارات إذا لم تلتزم بالضوابط الجديدة.

دمج التقنية في أجندة "إلغاء القيود" والمستقبل الذاتي

تأتي هذه الحملة الرقمية ضمن إطار سياسي أوسع يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع النقل؛ حيث تربط الإدارة الحالية بين التشدد في تطبيق القانون وبين سياسة “إلغاء القيود” لدعم الشركات الملتزمة. 

ويرى الخبراء أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الرقابة القانونية اليوم هو تمهيد لدمجه غدًا في أنظمة القيادة الذاتية، مما يجعل الرسالة واضحة لشركات النقل: أجهزة الكمبيوتر قادمة لمراقبة كل شاردة وواردة، والالتزام بالأنظمة الفيدرالية لم يعد خيارًا بل ضرورة قصوى للبقاء في السوق. 

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

ياسر إبراهيم

حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف

العد التنازلي بدأ.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج

مديرية الطب البيطري بسوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لشهر رمضان

الضحية

بورسعيد| مصرع عامل بمغسلة سيارات رفض توصيل زميله.. وضبط المتهم

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد سير العمل بمخابز المحافظة ويؤكد: لا تهاون في المخالفات

بالصور

لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا
لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا
لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكى لبحث التعاون ومناقشة قضايا المنطقة

وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكى لبحث التعاون ومناقشة قضايا المنطقة
وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكى لبحث التعاون ومناقشة قضايا المنطقة
وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكى لبحث التعاون ومناقشة قضايا المنطقة

باناميرا تسحق تايكان في صراع المبيعات.. وبورش تجهز «قنبلة» في 2028

بورش
بورش
بورش

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم
طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم
طريقة عمل سنجاري بالتتبيلة السرية زي المطاعم

وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكى لبحث التعاون ومناقشة قضايا المنطقة

وزير الدفاع يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكى لبحث التعاون ومناقشة قضايا المنطقة

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد