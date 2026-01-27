جامعة سوهاج تشارك في احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة

شاركت جامعة سوهاج في فعاليات احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة، والتي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وبمشاركة واسعة من الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الجامعات، وعدد من القيادات والمسؤولين من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

جامعة سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن مشاركة الجامعة في هذه الاحتفالية الوطنية المهمة تأتي انطلاقًا من إيمانها العميق بدور التميز المؤسسي في تطوير الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

وأشار إلى أن الجائزة تمثل منصة وطنية رفيعة لترسيخ ثقافة الجودة، والحوكمة، والابتكار داخل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن جائزة مصر للتميز الحكومي تُجسد رؤية الدولة المصرية نحو بناء جهاز إداري كفء وحديث.

واكد ان الجامعة ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق التميز المؤسسي، والارتقاء بالخدمات التعليمية والمجتمعية، بما يعزز مكانتها بين الجامعات المصرية.