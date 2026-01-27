45 عاملا.. دورة تدريبية حول أساسيات وأدوات الذكاء الاصطناعي في سوهاج

شهد الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج بدء فعاليات الدورة التدريبية "أساسيات وأدوات الذكاء الاصطناعي"، والتي تستمر خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير الجاري، بمشاركة 45 متدربًا من العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات المالية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية.

تأتي الدورة ضمن خطة بناء القدرات لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وتنظمها الإدارة العامة لشئون العاملين إدارة التدريب بديوان عام المحافظة، وذلك بقاعة مينا.

ونقل السكرتير المساعد تحيات السيد المحافظ لجميع الحضور، مؤكدًا أهمية مواكبة التطور التكنولوجي والاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري.

بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتسريع وتيرة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بالمراكز التكنولوجية، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء قدرات العنصر البشري.

وتأهيل العاملين على استخدام الأدوات الرقمية الحديثة، في إطار خطة التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

وأكد "حلمي" أن الذكاء الاصطناعي لا يهدف إلى استبدال العنصر البشري، وإنما يقوم على مبدأ التكامل بين الإنسان والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن الدورة تتناول المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي.

وأهم تطبيقاته العملية، وأدواته الحديثة، وكيفية الاستفادة منها في تطوير العمل الإداري والمالي، بما يحقق كفاءة أعلى وجودة أفضل في الأداء.