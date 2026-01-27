قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول جثمان الشيخ جعفر عبدالله للجامع الأزهر لصلاة الجنازة عليه
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 125 بحمولة أكثر من 7,475 طنًا من المساعدات
جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية
مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي).. رئيس الوزراء يشهد افتتاح نموذج جديد للرعاية الصحية الذكية
حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد
سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق
رئيس قناة السويس والسفير الهولندي يناقشان شراكات استراتيجية في الطاقة والصناعة
إجازات مدفوعة الأجر في مصر 2026| التواريخ الكاملة وخبير يحذر من تأثيرها على الإنتاج
تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري
بعد توجيهات الرئيس السيسي لتقنين استخدام التكنولوجيا للأطفال.. البرلمان يتحرك لضبط «تيك توك»
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره التونسي ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

45 عاملا.. دورة تدريبية حول أساسيات وأدوات الذكاء الاصطناعي في سوهاج

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

 شهد الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج بدء فعاليات الدورة التدريبية "أساسيات وأدوات الذكاء الاصطناعي"، والتي تستمر خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير الجاري، بمشاركة 45 متدربًا من العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات المالية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية.

تأتي الدورة ضمن خطة بناء القدرات لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وتنظمها الإدارة العامة لشئون العاملين إدارة التدريب بديوان عام المحافظة، وذلك بقاعة مينا.

محافظة سوهاج

ونقل السكرتير المساعد تحيات السيد المحافظ لجميع الحضور، مؤكدًا أهمية مواكبة التطور التكنولوجي والاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري.

بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتسريع وتيرة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بالمراكز التكنولوجية، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء قدرات العنصر البشري.

وتأهيل العاملين على استخدام الأدوات الرقمية الحديثة، في إطار خطة التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

وأكد "حلمي" أن الذكاء الاصطناعي لا يهدف إلى استبدال العنصر البشري، وإنما يقوم على مبدأ التكامل بين الإنسان والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن الدورة تتناول المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي.

وأهم تطبيقاته العملية، وأدواته الحديثة، وكيفية الاستفادة منها في تطوير العمل الإداري والمالي، بما يحقق كفاءة أعلى وجودة أفضل في الأداء.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج محافظة سوهاج اجتماع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

بيزيرا

بشير التابعي يكشف حقيقة عرض الـ 5 ملايين دولار لـ بيزيرا الزمالك

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

غارة إسرائيلية

مقتل لبناني عقب إستهداف سيارة في بلدة باتوليه بالجنوب

سفارة الاحتلال في أذربيجان

إحباط هجوم على سفارة الاحتلال في أذربيجان

غرف مركب قبالة السواحل العمانية

انقلاب قارب يقل سياح فرنسيين قبالة سواحل سلطنة عمان

بالصور

كوارث غير متوقعة.. ماذا تفعل مواقع التواصل الاجتماعي بأطفالنا؟

السوشيال ميديا والأطفال
السوشيال ميديا والأطفال
السوشيال ميديا والأطفال

فيروس نيباه.. الأعراض وكيفية الوقاية والعلاج منه

فيروس نبياه.. الاعراض و كيفية الوقايه والعلاج منه
فيروس نبياه.. الاعراض و كيفية الوقايه والعلاج منه
فيروس نبياه.. الاعراض و كيفية الوقايه والعلاج منه

أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود

أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود
أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود
أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود

بمشاركة 1000 شخص.. تدشين برنامج "أنوار الموهبة" لرعاية واكتشاف المواهب بالشرقية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

فيديو

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

وفاة اللاعب لؤي رجب

تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد