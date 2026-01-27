قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول جثمان الشيخ جعفر عبدالله للجامع الأزهر لصلاة الجنازة عليه
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 125 بحمولة أكثر من 7,475 طنًا من المساعدات
جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية
مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي).. رئيس الوزراء يشهد افتتاح نموذج جديد للرعاية الصحية الذكية
حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد
سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق
رئيس قناة السويس والسفير الهولندي يناقشان شراكات استراتيجية في الطاقة والصناعة
إجازات مدفوعة الأجر في مصر 2026| التواريخ الكاملة وخبير يحذر من تأثيرها على الإنتاج
تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري
بعد توجيهات الرئيس السيسي لتقنين استخدام التكنولوجيا للأطفال.. البرلمان يتحرك لضبط «تيك توك»
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره التونسي ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟
محافظات

إزالة 36 حالة تعد على أملاك الدولة والبناء المخالف بـقرية تونس في سوهاج

جانب من حملات الإزالة بسوهاج
جانب من حملات الإزالة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار اهتمام القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، وضمن فعاليات الموجة 28 لإزالة التعديات وتنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، بإزالة 36 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف، وذلك بقرية تونس ومنطقة "سيتي"، خلال أسبوع، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

محافظة سوهاج

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة والدورية لكافة المتغيرات المكانية بنطاق المحافظة، والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة في المهد، مؤكدًا عدم التهاون في إزالة أية تعديات على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على حق الدولة وتحقيق الانضباط.

