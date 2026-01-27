النعماني يشهد ختام دورة مهارات المستشار القانوني في السعودية بكلية الحقوق جامعة سوهاج

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ختام فعاليات دورة مهارات المستشار القانوني في المملكة العربية السعودية بكلية الحقوق والتي نظمتها العيادة القانونية بالكلية.

بحضور الدكتور عثمان محمد عبدالقادر عميد الكلية، الدكتور صبري جلبي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، اسلام محمود مهران مدير العيادة القانونية.

وخلال كلمته اشاد النعماني بالمستوى المتميز لهذه الدورة، وأهميتها في تأهيل الطلاب و الخريجين والعاملين بالمهن القانونية والارتقاء بمستوى الأداء المهني للعمل بكفاءة وفعالية في مجالات النظام القانوني السعودي.

جامعة سوهاج

وتطبيقها في الممارسات القانونية لمواكبة متطلبات سوق العمل، مقدما خالص الشكر والتقدير لكلية الحقوق والقائمين على هذه الدورة، لما بذلوه من جهد واضح في إعداد برنامج تدريبي نوعي يسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة.

وأوضح الدكتور عثمان عبدالقادر ان الدورة التدريبية تناولت علي مدار ٣ أيام كيفية تنمية مهارات المستشار القانوني في مختلف مجالات العمل القانوني في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الصياغة القانونية للعقود التجارية والحكومية، والمرافعات الشرعية، والتحكيم.

ومبادئ القضاء الإداري السعودي، وتعلم كيفية تقديم الاستشارات في النظام القانوني السعودي، موضحا انه شارك المتدربين بالحضور الفعلي والحضور اونلاين من عدد من الدول والمحافظات، وقد حاضر بالتدريب من الخبراء في الانظمة السعودية القانونية.

وأشاد المتدربين بالدورة والتي شكلت إضافة حقيقية لمسيرتهم العلمية والمهنية، وفي نهاية الدورة حصل المتدربيبن على شهادات معتمدة لاجتياز الدورة، وتم التقاط الصور التذكارية.