النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور| تفاصيل
14 ثانية .. فيديو الممرضة داخل ثلاجة الموتى يثير الجدل والقانون يرد
نهائيات دوري أبطال أوروبا.. اللحظات التي صنعت أساطير القرن الحادي والعشرين
مانشستر سيتي يضع عمر مرموش في مفترق الطرق.. هل يبقى النجم المصري أم يرحل؟
مفتي الجمهورية: التكفير وفوضى الفتاوى أخطر نتائج الانحراف الفكري
زوجة ياسر الطوبجي: الفنان يجري عملية دقيقة فى المعدة.. خاص
6 جامعات مصرية تفوز بمشروع EUSEEDS الأوروبي لتعزيز التوظيف والتحول الرقمي
شقق الإيجار القديم.. تطبيق الزيادة الجديدة يبدأ خلال أيام
قنصلية في نوك الشهر المقبل.. ماكرون يلتقي قادة الدنمارك وجرينلاند
ويتكوف: عودة «الممشطين الأمنيين» خطوة نحو السلام والازدهار في المنطقة
أنا مش مريضة نفسوية| القصة الكاملة لفيديو الممرضة والمشرحة: “سلم على طنط”.. أول تعليق
جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث مع وفد تركي تعزيز التعاون في 10 مجالات صناعية حيوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

النعماني يشهد ختام دورة مهارات المستشار القانوني في السعودية بكلية الحقوق جامعة سوهاج

جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ختام فعاليات دورة مهارات المستشار القانوني في المملكة العربية السعودية بكلية الحقوق والتي نظمتها العيادة القانونية بالكلية.

بحضور الدكتور عثمان محمد عبدالقادر عميد الكلية، الدكتور صبري جلبي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،  اسلام محمود مهران مدير العيادة القانونية.

وخلال كلمته اشاد النعماني بالمستوى المتميز لهذه الدورة، وأهميتها في تأهيل الطلاب و الخريجين والعاملين بالمهن القانونية والارتقاء بمستوى الأداء المهني للعمل بكفاءة وفعالية في مجالات النظام القانوني السعودي.

جامعة سوهاج

وتطبيقها في الممارسات القانونية لمواكبة متطلبات سوق العمل، مقدما خالص الشكر والتقدير لكلية الحقوق والقائمين على هذه الدورة، لما بذلوه من جهد واضح في إعداد برنامج تدريبي نوعي يسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة.

وأوضح الدكتور عثمان عبدالقادر ان الدورة التدريبية تناولت علي مدار ٣ أيام  كيفية تنمية مهارات المستشار القانوني في مختلف مجالات العمل القانوني في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الصياغة القانونية للعقود التجارية والحكومية، والمرافعات الشرعية، والتحكيم.

ومبادئ القضاء الإداري السعودي، وتعلم كيفية تقديم الاستشارات في النظام القانوني السعودي، موضحا انه شارك المتدربين بالحضور الفعلي والحضور اونلاين من عدد من الدول والمحافظات، وقد حاضر بالتدريب من الخبراء في الانظمة السعودية القانونية.

وأشاد المتدربين بالدورة والتي شكلت إضافة حقيقية لمسيرتهم العلمية والمهنية، وفي نهاية الدورة حصل المتدربيبن على شهادات معتمدة لاجتياز الدورة، وتم التقاط الصور التذكارية.

طرق تخزين الأكل قبل رمضان
عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة
بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي
ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

