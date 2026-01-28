قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
نشرت فيديوهات خادشة على مواقع التواصل.. صانعة محتوى بالإسكندرية تواجه الحبس والغرامة
دعاء 9 شعبان .. يصلح حالك ويهدي بالك ويقضي حاجتك
المنطقة تقترب من الاشتعال.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يترقب هجومًا إيرانيًا مُحتملاً
الأهلي يحسم صفقة سوبر.. إبراهيم فايق: إمام عاشور رجل بمعني الكلمة
100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا
وكيل «أليو ديانج» يكشف عن كواليس جلسة «توروب» بشأن رحيل اللاعب عن الأهلي
ترامب: نجحنا في حل مشكلة كبيرة بالتعاون مع سوريا
إعلامي يزف مفاجأة لجمهور الأهلي بشأن صفقة جديدة | تفاصيل
تصعيد غير مسبوق .. زعيم كوريا الشمالية يبحث خطط شن حرب نووية
تفاصيل مُثيرة عن أزمة كهربا المالية مع الزمالك .. محامي اللاعب يكشف عنها
محافظات

حصاد 24 ساعة في سوهاج | استعدادات مكثفة لرمضان واستغاثة إنسانية بأخميم .. وحسم جدل فصل معلم المراغة

محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج، على مدار الـ24 ساعة الماضية، عددًا من الأحداث المهمة، تنوعت بين ملفات خدمية وصحية، وأخرى إنسانية وتعليمية وجامعية، في إطار متابعة مستمرة لمستجدات الشأن العام بالمحافظة.

استعدادات رمضان

في مقدمة الأحداث، أعلنت مديرية الطب البيطري بسوهاج رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات والوحدات التابعة لها، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة وتعليمات اللواء الدكتور محافظ سوهاج.

وأكد الدكتور أحمد حمدي، مدير عام المديرية، وضع خطة شاملة تشمل تكثيف المرور اليومي على المجازر، وتشديد الرقابة الصحية على اللحوم والدواجن والأسماك، إلى جانب الحملات التفتيشية على الأسواق ومحال الجزارة، ومعارض الأدوية البيطرية، لضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة.

مأساة إنسانية بأخميم

وفي سياق إنساني، جددت فرح أحمد، شقيقة الشاب الغريق بدوي أحمد محمود الدسوقي، الشهير بـ«محمود أيمن» (25 عامًا)، استغاثتها بمحافظ سوهاج ومدير الأمن وقوات الإنقاذ النهري، لتكثيف جهود البحث عن شقيقها، الذي سقط في نهر النيل من أعلى كوبري أخميم منذ 13 يومًا دون العثور على جثمانه.

وأكدت الأسرة، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أنها لا تطلب سوى استعادة الجثمان لدفنه، وسط حالة حزن وترقب تسيطر على أهالي المنطقة.

فصل معلم المراغة

وعلى صعيد التعليم، كشفت الجهات المختصة بمحافظة سوهاج حقيقة ما تم تداوله بشأن فصل أحد معلمي المراغة تعسفيًا، موضحة أن المعلم صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية مخلة بالشرف، تتعلق بإحراز سلاح ناري والاعتداء على طفل وإصابته بعاهة مستديمة.

وهو ما يتنافى مع طبيعة ورسالة مهنة التعليم، مؤكدة إحالة واقعة البث والترويج غير الصحيح إلى النيابة العامة.

نشاط مكثف بجامعة سوهاج

وشهدت جامعة سوهاج نشاطًا لافتًا، حيث شاركت في احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما شهد رئيس الجامعة ختام دورة مهارات المستشار القانوني بكلية الحقوق، وأعلنت كلية التمريض استمرار التقديم الإلكتروني للدراسات العليا، فضلًا عن استقبال الجامعة منحة هولندية بقيمة 65 مليون جنيه لدعم أحدث وحدة علاج طبيعي للأطفال ذوي الإعاقة، بالتزامن مع قرب تشغيل مستشفى شفا الأطفال الجامعي.

واختُتمت أحداث اليوم بإعلان جامعة سوهاج الأهلية اعتماد نتائج الفرقة الأولى بكلية الطب، بنسبة نجاح بلغت 70.67%، مع تهنئة العشرة الأوائل، في إطار دعم التفوق والتميز الأكاديمي.

