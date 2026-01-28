حصاد 24 ساعة في سوهاج | استعدادات مكثفة لرمضان واستغاثة إنسانية بأخميم .. وحسم جدل فصل معلم المراغة

شهدت محافظة سوهاج، على مدار الـ24 ساعة الماضية، عددًا من الأحداث المهمة، تنوعت بين ملفات خدمية وصحية، وأخرى إنسانية وتعليمية وجامعية، في إطار متابعة مستمرة لمستجدات الشأن العام بالمحافظة.

استعدادات رمضان

في مقدمة الأحداث، أعلنت مديرية الطب البيطري بسوهاج رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات والوحدات التابعة لها، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة وتعليمات اللواء الدكتور محافظ سوهاج.

وأكد الدكتور أحمد حمدي، مدير عام المديرية، وضع خطة شاملة تشمل تكثيف المرور اليومي على المجازر، وتشديد الرقابة الصحية على اللحوم والدواجن والأسماك، إلى جانب الحملات التفتيشية على الأسواق ومحال الجزارة، ومعارض الأدوية البيطرية، لضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة.

مأساة إنسانية بأخميم

وفي سياق إنساني، جددت فرح أحمد، شقيقة الشاب الغريق بدوي أحمد محمود الدسوقي، الشهير بـ«محمود أيمن» (25 عامًا)، استغاثتها بمحافظ سوهاج ومدير الأمن وقوات الإنقاذ النهري، لتكثيف جهود البحث عن شقيقها، الذي سقط في نهر النيل من أعلى كوبري أخميم منذ 13 يومًا دون العثور على جثمانه.

وأكدت الأسرة، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أنها لا تطلب سوى استعادة الجثمان لدفنه، وسط حالة حزن وترقب تسيطر على أهالي المنطقة.

فصل معلم المراغة

وعلى صعيد التعليم، كشفت الجهات المختصة بمحافظة سوهاج حقيقة ما تم تداوله بشأن فصل أحد معلمي المراغة تعسفيًا، موضحة أن المعلم صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية مخلة بالشرف، تتعلق بإحراز سلاح ناري والاعتداء على طفل وإصابته بعاهة مستديمة.

وهو ما يتنافى مع طبيعة ورسالة مهنة التعليم، مؤكدة إحالة واقعة البث والترويج غير الصحيح إلى النيابة العامة.

نشاط مكثف بجامعة سوهاج

وشهدت جامعة سوهاج نشاطًا لافتًا، حيث شاركت في احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما شهد رئيس الجامعة ختام دورة مهارات المستشار القانوني بكلية الحقوق، وأعلنت كلية التمريض استمرار التقديم الإلكتروني للدراسات العليا، فضلًا عن استقبال الجامعة منحة هولندية بقيمة 65 مليون جنيه لدعم أحدث وحدة علاج طبيعي للأطفال ذوي الإعاقة، بالتزامن مع قرب تشغيل مستشفى شفا الأطفال الجامعي.

واختُتمت أحداث اليوم بإعلان جامعة سوهاج الأهلية اعتماد نتائج الفرقة الأولى بكلية الطب، بنسبة نجاح بلغت 70.67%، مع تهنئة العشرة الأوائل، في إطار دعم التفوق والتميز الأكاديمي.