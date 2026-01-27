جامعة سوهاج الأهلية تعلن نتائج الفرقة الأولى طب .. وتهنئ العشرة الأوائل

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج الأهلية، اعتماد نتيجة الفرقة الأولى بكلية الطب للفصل الدراسي الأول، معربًا عن فخره واعتزازه بأبناءه الطلاب و بالجهد الكبير المبذول من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وإدارة الكلية.

بما يسهم في إعداد أطباء مؤهلين علميًا ومهنيًا وقادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

جامعة سوهاج الأهلية

وقدم النعماني خالص التهنئة للطلاب الناجحين، والعشرة الأوائل الذين يمثلون نماذج مشرفة للجد والاجتهاد والتفوق، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم المتفوقين وتوفير كافة سبل التميز لهم.

واوضح الدكتور محمد نصر الدين حمدون مدير برنامج الطب أن نسبة النجاح بلغت ٧٠.٦٧%، وإجمالي عدد الطلاب المقيدين بالكلية هذا العام بلغ ٣٦٨ طالب وطالبة.

واضاف ان متوسط نسب النجاح فى مقررات الترم الاول حيث ان نسب النجاح الاجمالية تكون اخر العام وبعد الدور الثانى، مؤكدًا أن ادارة الجامعة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم الأكاديمي والنفسي للطلاب بما يحقق لهم النجاح والتميز.

ومن الجدير بالذكر ان العشرة الاوائل هم الطالبة مريم روميل وهبه، الطالب خالد شعبان خلف، الطالبه دينا أحمد يوسف، الطالب أحمد عادل محمد.

والطالب يوسف أحمد صلاح، الطالب معاذ احمد ابراهيم، الطالب عبدالله احمد صدقي، الطالب عبدالرحمن محمد فتحي، الطالبة هدير أسامة علي والطالبة زمن محمد احمد.