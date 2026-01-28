قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تعاون مشترك بين جامعة سوهاج ومجلس النواب

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

قدم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، التهنئة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب لتوليه مهام منصبه الجديد، عقب انتخابه رئيسا للمجلس للفصل التشريعي 2026/ 2030، وذلك خلال زيارة رئيس الجامعة للمستشار هشام بدري بمقر مجلس النواب.

وأثناء اللقاء، وجه النعماني للمستشار هشام بدوي، خالص تمنياته القلبية بالتوفيق والنجاح في رئاسة هذا الصرح التشريعي العريق، بخبرته وحنكته المعتادة والمعروفة عنه خلال مشواره المهني ومسيرته العملية في المناصب القانونية والرقابية المتعددة.

جامعة سوهاج

وأكد على أن انتخاب المستشار لرئاسة المجلس هو اختيار صادف أهله، خاصة عقب تعيينه كعضو بالمجلس ضمن 28 عضواً الذين وقع عليهم اختيار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأصدر قراراً جمهوريا بتعينهم بمجلس النواب المصري.

ومن جانبه، رحب المستشار هشام بدوي؛ برئيس الجامعة، مُعرباً عن امتنانه للزيارة وتقديره لهذه التهنئة، موجهاً خالص الشكر والتقدير لجميع القيادات الجامعية ومنسوبي الجامعة على تهنئتهم الغالية.

واكد على أن اللقاء تناول مناقشة بعض القضايا الحيوية التى تشغل الرأي العام، كما امتد الحديث لبحث آليات التعاون المشترك بين الطرفين وسبل تحقيق التكامل والتنسيق بين الجانبين.

