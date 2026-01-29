قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديو يوثق لحظة صادمة.. سائق ميكروباص يدهـ.ـس 3 أطفال وسيدة بسوهاج ويفر هاربًا
سكرتير عام حزب الوفد: أي خروج عن إطار المنافسة المشروعة سيتم التعامل معه بحسم
الخطوط الإثيوبية توقف رحلاتها إلى إقليم تيجراي بعد تجدد الاشتباكات
كيف نجح البنك المركزي في إحباط 4 مليارات جنيه عمليات احتيال مالي في عام؟
هاني سري الدين لـ «صدى البلد»: لن يغلق أي مقر للوفد حال فوزي برئاسة الحزب
مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»
أكسيوس: مسئولون إسرائيليون زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة
ماذا قال أشرف حكيمي فى تحقيقات الكاف عن أحداث نهائي السنغال؟
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا
معارك طاحنة بين الجيش الإثيوبي وقوات إقليم تيجراي.. ماذا يحدث في أثيوبيا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مطواة تنهي حياة شاب على يد شقيقه في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد بندر طهطا بمحافظة سوهاج واقعة مأساوية، راح ضحيتها شاب في العقد الثاني من العمر، عقب اعتداء شقيقه عليه باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، على خلفية خلافات أسرية؛ ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصابته.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من مستشفى طهطا العام بوصول شاب جثة هامدة، ادعاء اعتداء بآلة حادة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة للشاب "ح- 21 عامًا- ويقيم بمنطقة الكوبري الكشاكي بدائرة بندر طهطا"، وبمناظرة الجثمان تبين وجود إصابات متفرقة بالجسم؛ أدت إلى وفاته في الحال.

وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه، وذلك إثر نشوب خلافات أسرية بينهما، تطورت إلى مشادة كلامية، سرعان ما تحولت إلى مشاجرة، أقدم خلالها المتهم على التعدي على شقيقه مستخدمًا سلاحًا أبيض، محدثًا إصاباته التي أودت بحياته.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت أعمالها للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وبيان الدافع الحقيقي وراء الحادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم بقسم شرطة طهطا، فيما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم واستكمال التحريات، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة، التي تولت التحقيقات، وصرحت باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا للقانون.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج قتل طهطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

مفتي الهند

مفتي الهند يدعو لوقف الحروب وترسيخ السلام والأمن في العالم

جانب من الفعاليات في جناح الأزهر

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يواصل العمل بكامل طاقته لاستيعاب الإقبال المتزايد

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر يدين جريمة كراهية استهدفت أسرة مسلمة في مدينة ستوكبورت البريطانية

بالصور

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد