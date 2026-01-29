مطواة تنهي حياة شاب على يد شقيقه في سوهاج

شهد بندر طهطا بمحافظة سوهاج واقعة مأساوية، راح ضحيتها شاب في العقد الثاني من العمر، عقب اعتداء شقيقه عليه باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، على خلفية خلافات أسرية؛ ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصابته.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من مستشفى طهطا العام بوصول شاب جثة هامدة، ادعاء اعتداء بآلة حادة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة للشاب "ح- 21 عامًا- ويقيم بمنطقة الكوبري الكشاكي بدائرة بندر طهطا"، وبمناظرة الجثمان تبين وجود إصابات متفرقة بالجسم؛ أدت إلى وفاته في الحال.

وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه، وذلك إثر نشوب خلافات أسرية بينهما، تطورت إلى مشادة كلامية، سرعان ما تحولت إلى مشاجرة، أقدم خلالها المتهم على التعدي على شقيقه مستخدمًا سلاحًا أبيض، محدثًا إصاباته التي أودت بحياته.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت أعمالها للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وبيان الدافع الحقيقي وراء الحادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم بقسم شرطة طهطا، فيما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم واستكمال التحريات، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة، التي تولت التحقيقات، وصرحت باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا للقانون.