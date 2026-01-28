قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترقبوا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسوان 2026 برقم الجلوس
أشهر مغسلة موتى تحذر: ليفة الغُسل تستخدم في أعمال السحر
مصرع 15 شخصا في تحطم طائرة قرب الحدود الكولومبية الفنزويلية
ترقّب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء 2026 خلال أيام
الرقابة المالية: 36 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لعملاء التأجير التمويلي
ChatGPT والصحة النفسية.. 7 استخدامات قد تغير يومك
ترقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
عاصفة ترابية في الطريق.. الأرصاد تُحذر من انخفاض الرؤية الأفقية غدا
مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 بالمنيا برقم الجلوس
ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد
الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة بعد سلسلة تخفيضات ويترقب مسار التضخم والنمو
توك شو

جامعة سوهاج: أثاث مصلحة السجون عالي الجودة وأسعاره أقل من السوق

حساني النعماني، رئيس جامعة سوهاج
حساني النعماني، رئيس جامعة سوهاج
إسراء صبري

علق الدكتور حساني النعماني، رئيس جامعة سوهاج، على قرار الجامعة شراء أثاث مكتبي بقيمة 2 مليون و399 ألف جنيه من قطاع مصلحة السجون، مؤكدًا أن الخطوة تأتي في إطار دعم الإنتاج المحلي وتعزيز مفهوم الواجب والحس الوطني.
 

وأوضح حساني النعماني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجامعة تقدمت باحتياجاتها من الأثاث المكتبي والتجهيزات الخاصة بالجامعة الأهلية، حيث تم طرح مناقصة عامة تقدمت لها عدة شركات، من بينها قطاع مصلحة السجون، وتم استكمال جميع الإجراءات القانونية من خلال لجان متخصصة لفحص العروض الفنية والمالية، واختيار الجهات المطابقة للمواصفات المعتمدة.

وأشار حساني النعماني، إلى أنه تم ترسية المناقصة على قطاع مصلحة السجون بعد ثبوت مطابقة المنتجات للمواصفات المطلوبة، مؤكدًا أن قيمة التوريد بلغت 2.399 مليون جنيه، وبسعر يقل بنحو 60% عن متوسط الأسعار السائدة في السوق الخارجي، مع الحفاظ على جودة عالية للمنتجات.

وأضاف حساني النعماني، أن منتجات الأثاث التابعة لقطاع مصلحة السجون تتمتع بمستوى متميز من الجودة وبأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن التجربة جاءت مدعومة بقناعة شخصية لديه بعد زيارة مركز التأهيل والإصلاح بمدينة أخميم الجديدة قبل نحو عام ونصف، برفقة عدد من طلاب الجامعة.

وأوضح حساني النعماني، أن الزيارة كشفت عن نموذج متطور لمراكز التأهيل والإصلاح، يضم مزارع نباتية لإنتاج الخضروات والفاكهة، ومزارع مواشي ودواجن، إلى جانب ورش نجارة وحدادة تهدف إلى تعليم النزلاء وتأهيلهم مهنيًا، في إطار منظومة متكاملة للإصلاح والتهذيب، مؤكدًا على أن انتشار منافذ بيع منتجات مراكز التأهيل والإصلاح على مستوى الجمهورية يعكس رؤية حديثة للدولة في تحويل هذه المراكز إلى كيانات إنتاجية وتنموية، تجربة "في غاية الاحترام" وتستحق الدعم والتعميم.

 

جامعة سوهاج مصلحة السجون الإنتاج المحلي

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

حماس

توماس راسل: نزع سلاح حماس وضمان الأمن وتخفيف الأزمة الإنسانية عناصر معقدة في المرحلة المقبلة

