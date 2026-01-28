جامعة سوهاج: أثاث مصلحة السجون عالي الجودة وأسعاره أقل من السوق

علق الدكتور حساني النعماني، رئيس جامعة سوهاج، على قرار الجامعة شراء أثاث مكتبي بقيمة 2 مليون و399 ألف جنيه من قطاع مصلحة السجون، مؤكدًا أن الخطوة تأتي في إطار دعم الإنتاج المحلي وتعزيز مفهوم الواجب والحس الوطني.



وأوضح حساني النعماني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجامعة تقدمت باحتياجاتها من الأثاث المكتبي والتجهيزات الخاصة بالجامعة الأهلية، حيث تم طرح مناقصة عامة تقدمت لها عدة شركات، من بينها قطاع مصلحة السجون، وتم استكمال جميع الإجراءات القانونية من خلال لجان متخصصة لفحص العروض الفنية والمالية، واختيار الجهات المطابقة للمواصفات المعتمدة.

وأشار حساني النعماني، إلى أنه تم ترسية المناقصة على قطاع مصلحة السجون بعد ثبوت مطابقة المنتجات للمواصفات المطلوبة، مؤكدًا أن قيمة التوريد بلغت 2.399 مليون جنيه، وبسعر يقل بنحو 60% عن متوسط الأسعار السائدة في السوق الخارجي، مع الحفاظ على جودة عالية للمنتجات.

وأضاف حساني النعماني، أن منتجات الأثاث التابعة لقطاع مصلحة السجون تتمتع بمستوى متميز من الجودة وبأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن التجربة جاءت مدعومة بقناعة شخصية لديه بعد زيارة مركز التأهيل والإصلاح بمدينة أخميم الجديدة قبل نحو عام ونصف، برفقة عدد من طلاب الجامعة.

وأوضح حساني النعماني، أن الزيارة كشفت عن نموذج متطور لمراكز التأهيل والإصلاح، يضم مزارع نباتية لإنتاج الخضروات والفاكهة، ومزارع مواشي ودواجن، إلى جانب ورش نجارة وحدادة تهدف إلى تعليم النزلاء وتأهيلهم مهنيًا، في إطار منظومة متكاملة للإصلاح والتهذيب، مؤكدًا على أن انتشار منافذ بيع منتجات مراكز التأهيل والإصلاح على مستوى الجمهورية يعكس رؤية حديثة للدولة في تحويل هذه المراكز إلى كيانات إنتاجية وتنموية، تجربة "في غاية الاحترام" وتستحق الدعم والتعميم.



