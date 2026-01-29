جرينلاند.. القبض على شخص حاول رفع العلم الأمريكي في مدينة نوك



أقدم شخصًا على محاولة رفع العلم الأمريكي في مدينة نوك عاصمة جرينلاند ، ما أدى إلى توقيفه من قبل الشرطة بحسب قناة" TV2" الدنماركية.

ويأتي ذلك في ظل قانون أقرّه البرلمان الدنماركي نهاية عام 2024، يقضي بحظر رفع أعلام الدول الأخرى على أراضي جرينلاند.

وفي وقت سابق ؛ تجمع آلاف الأشخاص في العاصمة نوك بجرينلاند احتجاجاً على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضم الإقليم.

وشارك في التظاهرة متسلقو جبال محليون، إلى جانب رئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن، وهتف المتظاهرون بشعار "اجعلوا أمريكا ترحل"، في تورية واضحة على شعار ترامب الشهير "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً".

فيما، شهدت العاصمة الدنماركية كوبنهاجن إحتجاجات حاشدة رفضًا لخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جرينلاند، في وقت يزداد فيه القلق من تحركات واشنطن.

صارت أحاديث ترامب ومطالبه في حقوق الدول الأخرى خارج نطاف شرعية القانون الدولي.

وبشعار “لا للمسّ” انطلقت احتجاجات حاشدة في كوبنهاجن رفضًا لخطط الولايات المتحدة للاستيلاء على جرينلاند اليوم.

واحتشد المتظاهرون أمام السفارة الأمريكية وسط إغلاق عدد من شوارع المدينة، ما تسبب بازدحام مروري ملحوظ بحسب وسائل الإعلام الدنماركية