فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن يوميا؟

عند تناول كوب لبن يوميا تحدث لجسمك مجموعة من الفوائد الصحية المهمة، خاصة إذا تم تناوله بانتظام ودون إفراط، ومن أبرز ما يحدث:



1- تقوية العظام والأسنان

اللبن غني بالكالسيوم وفيتامين D، ما يساعد على تقوية العظام والأسنان والوقاية من هشاشة العظام، خاصة للنساء والأطفال.



2- تحسين صحة الجهاز الهضمي

يحتوي اللبن على البروبيوتيك (البكتيريا النافعة) التي تساهم في تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ والإمساك، وتعزز توازن البكتيريا الجيدة في الأمعاء.



3- دعم صحة القلب

تناول اللبن باعتدال قد يساعد في تنظيم ضغط الدم وتقليل الكوليسترول الضار، خاصة الأنواع قليلة الدسم.



4- تعزيز المناعة

اللبن يحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة مثل الزنك وفيتامين B12، والتي تلعب دورا في تقوية الجهاز المناعي.



5- بناء العضلات والشعور بالشبع

البروتين الموجود في اللبن يساعد على بناء العضلات وزيادة الإحساس بالامتلاء، ما يجعله خيارا جيدا أثناء الرجيم.



6- تحسين الحالة المزاجية والنوم

يحتوي اللبن على التربتوفان والمغنيسيوم، وهما عنصران يساعدان على الاسترخاء وتحسين جودة النوم.



تنبيه مهم:

الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز يفضل لهم تناول اللبن الخالي من اللاكتوز أو استشارة الطبيب لتجنب اضطرابات المعدة.