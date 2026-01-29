أحزان في العياط.. مصرع مدير بإدارة تعليمية ونجله في حادث مروع بالصحراوي الغربي

لقي مدير شؤون قانونية بإدارة تعليمية بالهرم ونجله مصرعهما إثر إصابتهما في حادث مروع على الطريق الصحراوي الغربي بالجيزة، تم نقل جثماني المتوفيين إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث مروري على الطريق الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الجيزة وسقوط ضحايا، انتقلت على الفور قوات الأمن مدعمة بسيارات الإسعاف وتبين مصرع أب وابنه متأثرين بإصاباتهما جراء الحادث.

وأشارت التحريات إلى أن المتوفيان هما مجدي عبد التواب مدير الشئون القانونية بالإدارة التعليمية بحي الهرم ونجله محمد وأنهما من قرية القطوري بمدينة العياط، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة العياط بعد وفاة الأب وابنه وانتشرت على صفحات فيسبوك منشورات النعي والتعزية لأسرة المتوفيان.