تحرك الفوج الثاني من القافلة الإنسانية رقم 127 عبر معبر رفح لدعم غزة

قال كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، إن الفوج الثاني من القافلة الإنسانية رقم (127) تحرك من الأراضي المصرية إلى داخل الأراضي الفلسطينية، ضمن الجهود المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح كمال، خلال مداخلة مع الإعلامية يوستينا يوسف، على قناة “إكسترا نيوز”، أن الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية انطلقت ضمن أفواج متتالية، مشيرًا إلى أن المساعدات شملت أجولة الدقيق والطحين والأرز والمعلبات الجافة، إلى جانب المساعدات الإيوائية التي تمثلت في الملابس الشتوية والأغطية والبطاطين والخيام، في إطار استمرار إمدادات الشتاء في هذا التوقيت بالغ الأهمية.

وأضاف أن هذه المساعدات تأتي في ظل تعرض الأراضي الفلسطينية لمنخفض جوي قوي، تسبب في تدمير واسع للبنية التحتية، وغرق خيام النازحين، لا سيما في مناطق المحافظة الوسطى، وهو ما ضاعف من الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وأشار مراسل «إكسترا نيوز» إلى أن القافلة تضم أيضًا مشتقات المواد البترولية، اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات والمخابز، إلى جانب المرافق الخدمية المختلفة داخل قطاع غزة.

ولفت إلى أن اللجنة المصرية الدائمة لقطاع غزة تواصل تقديم آلاف الأطنان من المساعدات، بما في ذلك الكراتين الغذائية والأدوية العلاجية، فضلًا عن تقديم الدعم النفسي للنازحين، والمساعدة في إزالة السواتر الترابية الناتجة عن آثار المنخفض الجوي.

