وزيرة التضامن تشهد توقيع «الهلال الأحمر» 6 بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس الهلال الأحمر المصري توقيع الهلال الأحمر المصري ستة بروتوكولات تعاون مع جهات وطنية وأكاديمية، شملت توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي مع كل من المجلس القومي للمرأة والبنك الأهلي المصري، إلى جانب بروتوكولات تعاون مع المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، بنك ناصر الاجتماعي، جامعة الأهرام الكندية، والجامعة البريطانية في مصر.

وتهدف هذه البروتوكولات إلى تعزيز الشراكة المؤسسية وتكامل الجهود في مجالات العمل الإنساني والتنمية المجتمعية، دعم الفئات الأولى بالرعاية، تمكين المرأة، حماية الطفل، إلى جانب نشر ثقافة العمل التطوعي وبناء قدرات الشباب، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمجتمع.

واستقبلت الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، السادة الحضور بمقر الجمعية، حيث شهد توقيع البروتوكولات المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، السيد محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، الدكتور خالد حمدي رئيس جامعة الأهرام الكندية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهلال الأحمر المصري تشرف بالرئاسة الشرفية للسيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية، بما يعكس الدعم الكبير لدوره الوطني والإنساني.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن جمعية الهلال الأحمر المصري بوصفها جهاز مساند للدولة في أوقات السلم والأزمات، قام بدور كبير في الاستجابة لأزمتي غزة والسودان، إضافة إلى دوره الفاعل في خدمة المجتمع والاستجابة للأزمات والكوارث المحلية، مع تعزيز جهوده في نشر ثقافة الإسعافات الأولية وتنفيذ المبادرات المجتمعية المتكاملة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر والتقدير لجميع الجهات الشريكة، مشيرةً إلى أن هذا التعاون يمثل إضافة نوعية تعزّز الدور الإنساني والإغاثي، ويسهم في تعزيز الجهود المشتركة لخدمة المجتمع.

من جانبها، أوضحت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، أن بروتوكولي التعاون الموقعين مع جامعتي الأهرام الكندية والجامعة البريطانية في مصر يهدفان إلى إنشاء وحدات للهلال الأحمر داخل الجامعتان، والمشاركة في تنظيم وتنفيذ أنشطة تدريبية متنوعة تشمل ندوات ودورات وورش عمل، لبناء كوادر طلابية مؤهلة على مستوى عالٍ في مجالات العمل التطوعي والإغاثي والاجتماعي والدعم الصحي.

وأشارت إلى أن بروتوكول التعاون مع بنك ناصر الاجتماعي يستهدف دعم إنشاء وتجهيز بنوك دم الهلال الأحمر المصري، بما يسهم في تعزيز قدراته في تقديم الخدمات الصحية والإنسانية.

كما أوضحت أن بروتوكول التعاون الثلاثي مع البنك الأهلي المصري والمجلس القومي للمرأة يستهدف تقديم قافلة إغاثية لدعم غزة ضمن مبادرة « دعم المرأة المصرية لشقيقتها الفلسطينية»، بما يعكس دور الشراكات الوطنية في دعم القضايا الإنسانية.

ولفتت إلى أن بروتوكولي التعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة يهدفان إلى التعاون في البرامج المشتركة، وكذلك مجالات التدريب والإسعافات الأولية، ونشر ثقافة العمل التطوعي، وتقديم الدعم النفسي للفئات المستهدفة.

وفي هذا الإطار، أشارت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى أن بروتوكولى التعاون يجسدان التقاء الإرادة الوطنية مع الواجب الإنساني ويؤكد أن العمل من أجل الإنسان خاصة المرأة وهو جوهر مسؤليتنا المشتركة، فالبروتوكول الأول بالشراكة مع البنك الأهلي المصري يأتى فى إطار دعم المرأة المصرية لشقيقتها الفلسطينية فى ظل ما تتعرض له المرأة من ظروف إنسانية بالغة القسوة.

وذكرت رئيسة المجلس أن البروتوكول الثاني، يختص بتنفيذ برامج تدريبية لموظفي المجلس القومي للمرأة في مجال الإسعافات الأولية، بما يعكس إيماننا بأن بناء القدرات وحماية الأرواح جزء أصيل من رسالتنا، وأن إعداد الكوادر القادرة على التدخل السريع في الطوارئ يمثل استثمارًا حقيقيًا في الإنسان.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز الجهود الوطنية لحماية الأطفال ودعم الأمهات، وانطلاقًا من الدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسستان في مجالات الحماية الاجتماعية والعمل الإنساني، بما يعكس الالتزام المشترك بدعم حقوق الطفل، وتعزيز آليات الحماية، وبناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على توفير بيئة آمنة وداعمة لنمو الأطفال وحماية الأمهات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان.

وأشارت السنباطي إلى أن البروتوكول يهدف إلى وضع إطار عملي ومتكامل لأوجه التعاون المشترك بين الطرفين، بما يسهم في خدمة مصالح الأطفال والأمهات في مصر، وتعزيز قدرات المؤسستين على الاستجابة الفعالة لمختلف التحديات، خاصة في أوقات الأزمات والطوارئ.

وقام بتوقيع  البروتوكولات من جانب الهلال الأحمر المصري الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية، وعن المجلس القومي للمرأة إيمان خليفة الأمين العام، وعن المجلس القومي للأمومة والطفولة الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام، عن بنك ناصر الاجتماعي دكتور أحمد محمود عطية رئيس قطاع التكافل الاجتماعي، عن الجامعة البريطانية الدكتورة مها عادل عميد كلية التمريض، عن جامعة الأهرام الكندية الدكتورة أمل فوزي نائبة رئيس الجامعة.

مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر المصري الهلال الأحمر بروتوكولات تعاون

دراسة جديدة: بذور الشيا تحمي المخ والجسم من مشاكل صحية

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

