الأرصاد تكشف عن حالة طقس السبت في القاهرة والمحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدًا السبت 31 يناير 2026، موضحة درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا السبت سيكون بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا شمالًا مائل للحرارة جنوبًا، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء، مشيرة إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة سيستمر على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 1 إلى 3 درجات مئوية.

وأضافت الهيئة، أنه سيكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على بعض المناطق المكشوفة، مشددة على اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

ولفتت إلى أن هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وتكون معتدلة إلى مضطربة في البحر المتوسط مع ارتفاع الأمواج: 1.5 إلى 2.5 متر اتجاه الرياح: جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيف إلى معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من متر إلى 1.75 متر اتجاه الرياح: جنوبية شرقية.

درجات الحرارة غدا

وأشار البيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 13.