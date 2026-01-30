تدخل جراحي عاجل لـ سوسن بدر بعد إصابتها بكسر في القدم

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، تطورات الحالة الصحية للفنانة سوسن بدر، بعد تعرضها لكسر في القدم استدعى نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت النقابة في بيان صحفي أن الفنانة ستخضع لتدخل جراحي لتثبيت الكسر باستخدام شرائح ومسامير، مشيرة إلى أن حالتها الصحية مستقرة وتحت المتابعة الطبية الدقيقة.

وطمأنت النقابة جمهور سوسن بدر على وضعها الصحي، متمنية لها الشفاء العاجل والعودة سريعًا لممارسة نشاطها الفني، مع التأكيد على استمرار التواصل معها لحين تعافيها الكامل.

