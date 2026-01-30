بشرى لـ 2000 قرية بـ 20 محافظة | نشاط رئيس الوزراء في أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 24 إلى 30 يناير 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات للمشروعات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، اجتماعًا لرئيس الوزراء لمتابعة جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، عبر تشجيع الاستثمارات في قطاع التكرير وتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، مؤكدًا دعمه الكامل لمشروعات تكرير البتروكيماويات بما يسهم في تنفيذ خطة الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، ومن بينها البنزين والسولار، الأمر الذي يقلل بالتبعية الفاتورة الاستيرادية لهذه المنتجات.

وخلال الاجتماع، تم عرض موقف إنتاج الزيت خلال الفترة من يوليو 2021 حتى ديسمبر 2025، مع استعراض الطاقات التصميمية والتوزيع الجغرافي لمعامل تكرير الزيت الخام في القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والسويس وأسيوط، وكذلك استعراض مشروعات تكرير المواد البترولية من البنزين والسولار الجاري تنفيذها والتمويل اللازم لتشغيلها بكامل طاقتها.

وشهد رئيس الوزراء احتفالية "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الرابعة، تحت رعاية فخامة الرئيس، والتي تم إطلاقها عام 2018 بهدف تكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويسهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

وكرم عددًا من الفائزين من مختلف الجهات الحكومية وعدد كبير من فئات الجائزة، وألقى كلمة أكد خلالها أن الجائزة تمثل حافزًا حقيقيًا لتطوير الجهاز الإداري للدولة، ومصدر إلهام للعاملين به، ودافعًا لمواصلة العمل الجاد ومواجهة التحديات بروح إيجابية ومسئولية وطنية.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لبحث الموقف التنفيذي والمالي للمرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، واستعدادات بدء المرحلة الثانية، وتمت الإشارة إلى الانتهاء من تنفيذ 22318 مشروعًا من إجمالي 27332 مشروعًا مستهدفًا في 1477 قرية بـ 20 محافظة ضمن المرحلة الأولى، واستلام نحو 17 ألف مشروع.

إلى جانب استعراض موقف الدراسات التمهيدية لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة ومستهدفاتها، والتي من المقرر أن تُنفذ أعمالها في نحو 1667 قرية بـ 20 محافظة، بإجمالي نحو 14500 مشروع حتى الآن.

وتضمنت الأنشطة، تفقد رئيس الوزراء مشروع إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديدة، استكمالًا لزيارته عدة صروح طبية هذا الشهر، مؤكدًا أن القطاع الطبي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، مشيرًا إلى متابعة نسب تنفيذ هذا المستشفى للانتهاء منه في أسرع وقت.

وأشاد بمستوى الأعمال المنفذة حتى الآن والقدرات الاستيعابية للمستشفى، الذي يُقام على مساحة نحو 42 ألف م2، بطاقة تتجاوز 400 سرير، لخدمة نحو مليون نسمة، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول يناير 2027.

كما شهد رئيس الوزراء افتتاح مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي) كنموذج متقدم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم تأسيسه وتجهيزه وإدارته وفق أعلى المعايير العالمية باستثمارات تتجاوز 3.5 مليار جنيه، وأكد خلال جولته التفقدية بالمستشفى، التي شملت عددًا من الأقسام المختلفة، أن الدولة ماضية قدمًا في دعم منظومة الرعاية الصحية للمواطنين وفق توجيهات فخامة الرئيس.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا لبحث فرص وآفاق توطين صناعة السيارات محليًا، وزيادة تنافسية المناطق الحرة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف توطين صناعة السيارات عبر جذب كبار المصنعين العالميين، خاصة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها، في إطار البرنامج الوطني لصناعة السيارات.

وتمت الإشارة إلى أن عدد المشروعات بالمناطق الحرة في السوق المصرية بلغ 1237 مشروعًا برؤوس أموال تُقدر بنحو 14.3 مليار دولار حتى أكتوبر 2025، وتوفر قرابة 245 ألف فرصة عمل مباشرة.

كما اجتمع رئيس الوزراء مع وزير التموين، لمتابعة خطة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم 2026، مؤكدًا أن هناك توجيهات رئاسية بالمتابعة المستمرة لتوافر السلع وضبط الأسعار وجودة المنتجات.

وتمت الإشارة إلى أن معارض "أهلاً رمضان" ستشهد تخفيضات تتراوح ما بين 15% و25% على مختلف السلع الغذائية، إلى جانب تجهيز وتوزيع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية وفق ثلاثة نماذج متنوعة، تضم من 12 إلى 15 صنفًا من السلع الأساسية اعتبارًا من مطلع فبراير 2026.

كما عقد اجتماعًا مع رئيس شركة "بوينج" الأمريكية، لبحث فرص تعزيز وتطوير الشراكة القائمة، مؤكدًا أن الحكومة لا تدخر جهدًا في العمل على جذب شركات أمريكية جديدة للعمل في مصر، وتوسيع استثمارات الشركات القائمة وتذليل أي عقبات تواجهها.

كما أشاد بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية مع شركة "بوينج"، ومعربًا عن تطلعه إلى تطوير هذه العلاقات المشتركة، مشيرًا إلى رغبة الحكومة في إضافة المزيد من طائرات "بوينج" إلى أسطول طائرات شركة مصر للطيران.