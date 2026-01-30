مينفعش تكوني مطربة | كواليس لقاء غير عادي بين هاني مهنا وشيرين

كشف الموسيقار هاني مهنا، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس" على قناة "MBC مصر"، عن أول انطباع له عن الفنانة شيرين عبدالوهاب ومسيرتها الفنية.

وأشار مهنا، إلى أنه عندما التقى شيرين لأول مرة، قال لها: "أنت لا تليقي أن تكوني مطربة، الأفضل أن تكوني مغنية أغاني شعبية"، مؤكدًا أنه وجد فيها قدرات فنية قوية غير عادية، تجعلها نجمة الأغاني الشعبية بامتياز.

وأضاف الموسيقار: "وبعد كده عملت اغنية جرح تاني وكانت انطلاقتها الحقيقية، وكسرت الدنيا وبدأت مسيرتها الفنية الحقيقية"، موضحًا أن شيرين تمتلك شخصية فنية قوية تجعل أعمالها تلقى قبولًا واسعًا لدى الجمهور.