لجنة تحكيم التلاوة لمحمد القلاجي : موهبة نفيسة .. قلب النبي يفرح بما يسمعه

علق الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على تلاوة المتسابق محمد القلاجي خلال الحلقة الـ23 من برنامج دولة التلاوة، قائلاً:"تلاوة رائعة وموهبة من ربنا عزيزة ونفيسة أنا فخور وسعيد بك يا شيخ محمد وإن شاء الله موفق دائمًا".

وأكد الأزهرى على أهمية التعبير عن الإبداع في التلاوة دون خوف أو تردد، مشجعًا المتسابقين على الاستعراض بحنجرتهم.

واستحضر الداعية مصطفي حسني اللحظة التي نزل فيها الوحي على سيدنا النبي محمد ﷺ بقوله: "اقرأ".

وأضاف مصطفي:"شعرت بأن قلب النبي ﷺ فرح بما يسمعه من أمته، وأن الأطفال والمواهب الجديدة تغنوا بالسورة الكريمة التي نزلت أولاً على قلبه، فكانت تلاوتهم امتاعًا للجميع وفرحة للقلوب".

برنامج "دولة التلاوة" ورسالته في اكتشاف المواهب

برنامج دولة التلاوة يعرض على قنوات الحياة، CBC، والناس بالإضافة إلى منصة Watch It يومي الجمعة والسبت أسبوعيًا، ويهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم.

وشهد البرنامج مشاركة أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات مصر، حيث تم تصفيتهم عبر عدة مراحل حتى اختيار أفضل 32 متسابقًا للتنافس في الحلقات النهائية.

ويُقدَّم البرنامج بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ليكون منصة رائدة لدعم فنون التلاوة المصرية الأصيلة وتعزيز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم.

لجنة التحكيم: خبرات دينية وصوتية على أعلى مستوى

تضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية، وهم:

الشيخ حسن عبد النبي: وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر.

الدكتور طه عبد الوهاب: خبير الأصوات والمقامات.

الداعية الإسلامي مصطفى حسني.

القارئ الشيخ طه النعماني.

كما يشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف البارزين، منهم:

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية.

الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

قراء من مصر وخارجها مثل الشيخ أحمد نعينع، الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ جابر البغدادي، محمد أيوب عاصف، وعمر القزابري.

بهذه التشكيلة، يضمن البرنامج تقييم التلاوة وفق المعايير العلمية والدينية الدقيقة، مع الحفاظ على فنون الأداء الصوتي الرائعة.

جوائز ضخمة وتكريم الفائزين

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب:

تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم.

شرف إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان.

هذا الدعم المالي والمعنوي يعكس اهتمام البرنامج بتشجيع المواهب وإبرازها على مستوى الوطن العربي.

رسالة البرنامج ودوره الريادي

يقدمه برنامج دولة التلاوة المذيعة آية عبدالرحمن، ويعد خطوة رائدة في دعم المواهب القرآنية.