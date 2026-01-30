قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي بالبحيرة

ساندي رضا

أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، قبل قليل، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي، بنطاق مركز إدكو بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتم نقل المصابين لمستشفى إدكو المركزي لتلقي العلاج اللازم.

أسفر الحادث عن إصابة كل من:- عبده عبده عبد الله،61 عاما، بسحجات وكدمات متفرقة، محمد عبده عبدالله، 28 عاما، باشتباه كسر بالحوض، محمد فوزى فليفل، 46 عاما، باشتباه كسر بالساق اليمنى، بسام علي السيد، 38 عاما، بكسر بالقدم الأيسر، فتح الله عبد الوهاب أبو طبيخة، 47 عاما، باشتباه كسر بالقدم اليمنى، ونانسي إبراهيم علي، 26 عاما، بكسر بالحوض.

كما أصيب كل من:- محمد عبد الفتاح أبو ريده، 21 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، شحاته محمود دسوقي، 57 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالصدر، أحمد صبري خليل، 23 عاما، بكسر بالساق اليسرى، أحمد سعد محمد مرزوق، 54 عاما، بإشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالصدر وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون محافظة كفر الشيخ، وجار تقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة لهم، وحرر محضر بالواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

البحيرة محافظ البحيرة حادث تصادم

