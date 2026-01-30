لليوم الثالث.. تكثيف البحث عن جثمان صغير في ترعة بالبحيرة

تكثف فرق الإنقاذ النهري بالاشتراك مع أهالي قرية الصواف التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، عمليات البحث لليوم الثالث على التوالي عن انتشال جثمان صغير، سقط في مياه ترعة الرياح البحيري خلال بحثه عن الكرة.

وكان صغير لقي مصرعه غرقا، جراء سقوطه في مياه ترعة الرياح البحيري بمركز كوم حمادة، خلال قيامه بالبحث عن الكرة بمياه الترعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بغرق طفل بمياه ترعة الرياح البحيري بجوار قرية الصواف، التابعة لذات المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، وسيارة إسعاف، إلى مكان الواقعة، وتبين من الانتقال والفحص خلال بحث عبدالرحمن محمد عوض، 11 سنة، مقيم قرية الصواف، عن الكرة في مياه ترعة الرياح البحيري، اختل توازنه وسقط بالمياه وغرق لعدم اجادته السباحة.

جار البحث عن الجثمان بمياه ترعة الرياح البحيري بمعرفة الإنقاذ النهري والأهالي، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.