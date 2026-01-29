جدول فصل التيار الكهربائي بعدة قرى ومناطق في البحيرة اليوم الخميس 29 يناير

أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، قطاع وسط البحيرة، فصل التيار الكهربائي صباح اليوم، الخميس 29 يناير 2026، عن عدة قرى ومناطق بمراكز دمنهور ورشيد والمحمودية، لإجراء أعمال الصيانة.

من المقرر فصل التيار الكهربائي عن مدينة دمنهور، بمناطق موقف النقل القديم، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وبرج محمود سلمان، الجامعة برج ياسر عباده، مركز الإبداع، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة صباحًا.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بقرية إدفينا التابعة لمركز رشيد، وهي:- الساحل، أبو خميس الأشهب، شهاب الدين، الفوزية، البوصيلي، المحيط، نجع مبارك، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وفي مركز المحمودية، سيتم فصل التيار الكهربائي عن كفر نكلا، اريمون، مياه كوم النصر، دويدار، تفتيش سندرينا، الزرفداكي، البرية،

القاضي، روافع اريمون، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.