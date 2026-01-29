قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة توجه بوضع خطة عاجلة لانتظام عيادات التأمين الصحي
نقابة المهن التمثيلية: نقل الفنان محيي إسماعيل إلى دار إقامة كبار الفنانين
20 % من نفط العالم تحت التهديد.. مناورات إيرانية بالذخيرة الحية في مضيق هرمز
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على إضافة الحرس الثوري الإيراني لقائمة المنظمات الإرهابية
محافظة القدس: سياسة إسرائيلية لسلب الأراضي ومصادرة الجغرافيا الفلسطينية
علي جمعة يوضح سر استغفار النبي ﷺ رغم مغفرة ذنبه
ستخضع لعملية جراحية.. نقابة المهن التمثيلية تطمئن الجمهور على الحالة الصحية لـ سوسن بدر
عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه
سوسن تتعرض للكسر في ساقها.. خاص
هدم مقرات الأونروا تصعيد غير مسبوق.. تحذيرات قرب الاحتلال تطبيق خطة تهدف إلى شطر الضفة | الأوضاع بالقطاع
بدون إمام عاشور.. وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز
برلماني: إعادة فتح معبر رفح خطوة إنسانية تؤكد ثقل مصر الإقليمي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

إصابة ربة منزل وأبنائها الثلاثة باختناق نتيجة استنشاق غاز داخل المنزل في البحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أصيبت ربة منزل وأبنائها الثلاثة بقرية شبراريس التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، بحالة اختناق إثر تسرب غاز داخل منزلهم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت المركزي لتلقي العلاج وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مأمور مركز شرطة شبراخيت، بتلقيه بلاغًا من المستشفى العام بوصول كل من: ناهد.ب.م، 47 عاما، ربة منزل، وأبنائها كل من زياد.ف.ت، 23 عاما، ولارا، 20 عاما، وأسيل، 12 عاما، وجميعهم مقيمون قرية شبراريس بنطاق ذات المركز، مصابين بحالة اختناق وضيق في التنفس نتيجة استنشاق غاز من داخل المنزل.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت وشركة الغاز لاتخاذ شؤونهما وفحص المنزل وبيان أسباب تسرب الغاز ومصدره، وجار تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، وتحرير محضر بالواقعة.

البحيرة محافظة البحيرة شبراخيت أمن البحيرة حالة إختناق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

