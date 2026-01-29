إصابة ربة منزل وأبنائها الثلاثة باختناق نتيجة استنشاق غاز داخل المنزل في البحيرة

أصيبت ربة منزل وأبنائها الثلاثة بقرية شبراريس التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، بحالة اختناق إثر تسرب غاز داخل منزلهم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت المركزي لتلقي العلاج وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مأمور مركز شرطة شبراخيت، بتلقيه بلاغًا من المستشفى العام بوصول كل من: ناهد.ب.م، 47 عاما، ربة منزل، وأبنائها كل من زياد.ف.ت، 23 عاما، ولارا، 20 عاما، وأسيل، 12 عاما، وجميعهم مقيمون قرية شبراريس بنطاق ذات المركز، مصابين بحالة اختناق وضيق في التنفس نتيجة استنشاق غاز من داخل المنزل.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت وشركة الغاز لاتخاذ شؤونهما وفحص المنزل وبيان أسباب تسرب الغاز ومصدره، وجار تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، وتحرير محضر بالواقعة.