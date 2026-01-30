قطع مياه الشرب عن أبو حمص و3 قرى في البحيرة .. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، انقطاع مؤقت لمياه الشرب عن مركز ومدينة أبو حمص، وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026 وحتى الساعة الثامنة صباح غدا السبت 31 يناير.

ويأتي هذا في إطار تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد الشامل بمحطة مياه أبو حمص القديمة، بمعرفة الهيئة الهندسية وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبما يسهم في رفع كفاءة المحطة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ويشمل الانقطاع مدينة أبو حمص، وقرية بركة غطاس، وقرية جواد حسني، وقرية بلقطر.

كما أهابت الشركة بالمواطنين، وكافة الجهات والمصالح الخدمية، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدةً أن فرق العمل تواصل جهودها على مدار الساعة للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، وعودة ضخ المياه تدريجيًا فور الانتهاء.

كما أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أنه تم اختيار موعد الصيانة اللازمة بكل دقة وهي الفترات الأقل استخداما للمياه، كما ستوفر الشركة عدد 4 سيارات مياه شرب نقية لخدمة المناطق المتأثرة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى توفير خدمة الاتصال بالخط الساخن 125، وثمنت الشركة تعاون المواطنين، وتؤكد حرصها الدائم على تنفيذ مشروعات التطوير بما يحقق الصالح العام ويحسن جودة الخدمات.