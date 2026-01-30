جدول فصل التيار الكهربائي فى عدة قرى بالبحيرة

أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء قطاع وسط البحيرة، فصل التيار الكهربائي صباح اليوم الجمعة، عن عدة قرى ومناطق بمركزي دمنهور والدلنجات، وذلك لإجراء أعمال الصيانة.

من المتوقع فصل التيار الكهربائي بمدينة دمنهور، عن أول الشارع الجديد بجوار الثانوية العسكرية، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا، ومناطق دوران الاستاد، مركز المعلومات، خلف المحافظة، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً.

وفي مركز الدلنجات سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق المؤسسة، عبد الونيس الشرقاوي، منطقة موينة، منطقة أبو شنب، البسوسية، كلية الزراعة، مصنع أسماك المدينة، محمد نجيب، الخوالقة، ماهر عطا، السيد حبيب، كفر الشيخ، رجب أبو أحمد، وذلك من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة العاشرة صباحا.

وناشدت الشركة قاطني هذه المناطق اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الفصل، خاصة المنشآت الخدمية والمحال التجارية، مؤكدة حرصها على تقليل مدة الانقطاع والالتزام بالجدول الزمني المعلن.