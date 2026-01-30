إيران تهدد بإشعال المنطقة | مستشار المرشد : كشفنا خطط العدو .. والنيران ستحرق الجميع

أكد مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني، يوم الجمعة أن أولوية طهران الاستعداد الكامل لصد أي تهديد وأي تحرك للعدو سيقابل برد متناسب وفعال ورادع.

وقال مستشار المرشد الإيراني، إن طهران كشفت خطط العدو ولدينا تفوق عليه وسنضربه في الوقت المناسب، موضحا أن أي عمل عسكري أمريكي سيقابله استهداف إيران لأمريكا وإسرائيل ومن يدعمها.

وأضاف شمخاني، أنه عند الضرورة سنلجأ إلى خيارات أكثر فعالية للدفاع عن أمننا الوطني وسلامة أراضينا، محذرا أي حرب في هذه الجغرافيا، لأنها "لن تبقى محدودة.

وأكد شمخاني أن "رسالتنا واضحة. أي تحرك ينم عن نية عدائية من جانب العدو، سيواجه برد متناسب وفعّال ورادع، بما في ذلك توجيه الضربات إلى عمق الكيان الصهيوني"، مشددا على أن إيران "لا تحصر جغرافيا المواجهة في البحر فقط، وقد أعدّت نفسها لسيناريوهات أوسع وأكثر تطوراً".

وحذّر شمخاني من أن "التوسع الحتمي للحرب، ليشمل دول المنطقة، يجب أن يكون اليوم مصدر قلق مشترك لجميع الأطراف"، لافتاً إلى أنّ التجارب السابقة أثبتت أن "أي حرب في هذه الجغرافيا، لا تبقى محدودة، وأنّ أي شرارة قد تتحول إلى حريق شامل، يخرج سريعاً عن سيطرة مخططيه الأوائل".

وأشار شمخاني إلى أن "اتساع الوجود العسكري في الخليج وبحر عُمان، لا يعني بالضرورة التفوق"، مؤكداً أن "هذه المنطقة هي بيتنا، ونحن نعرف جغرافيتها وقدراتها ومقومات الدفاع الشامل فيها أكثر من أي قوة أجنبية، وعلى أساس هذه المعرفة صغنا عقيدتنا الدفاعية والهجومية".