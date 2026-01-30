قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيثم نبيل ينتهي من أغاني تترات مسلسل الست موناليزا بطولة مي عمر
عودة القوة الضاربة في تدريبات الزمالك استعدادا للمصري بـ الكونفدرالية
رئيس لجنة إدارة غزة : فتح معبر رفح في الاتجاهين الاثنين المقبل
انتقال حمزة عبدالكريم لـ برشلونة قانوني | موقف الأهلي من الإعارات الخارجية
رونالدو يقترب من الهدف 1000 .. هل تتحقق المعجزة فى مونديال 2026؟
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمباراة يانج أفريكانز
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 30-1-2026 والجرام يرتفع دينارين في أسبوع
بالرابط .. خطوات والأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2026 اونلاين
السيد البدوي : سأدعو لمؤتمر صحفي أعتذر فيه للشعب المصري عن تراجع دور الوفد
حسام موافي يحذر من استخدام هذه الأدوية بدون روشتة طبية.. فيديو
حسام موافي: هذه الأمراض تعرف بالتحليل المعملي.. فيديو
أبو الغيط من نيودلهي : لا سلام دون إنصاف فلسطين ووقف انتهاكات الاحتلال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

عقوبات أمريكية ضد إيران تستهدف مسؤولين أمنيين ومستثمرًا متهما بنهب أموال الشعب

ناصر السيد

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة ضد إيران، استهدفت عدد من المسئولين متورطين في حملة القمع التي يشنها الأمن ضد المحتجين في طهران وعدد من المدن الأخرى.

عقوبات أمريكية ضد إيران

وقالت الخزانة الأمريكية "تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على مسؤولين إيرانيين مسؤولين عن حملة القمع الوحشية الأخيرة التي استهدفت شعبهم".

وأضافت الخزانة الأمريكية في بيانها أنه "بينما يحتج الشعب الإيراني على 47 عامًا من سوء الإدارة الاقتصادية الكارثية، يواصل النظام تفضيل تمويل الميليشيات الإرهابية في الخارج وبرامجه التسليحية الضخمة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين الإيرانيين". 

ارتفاع التضخم في إيران

وأوضح البيان أن "الشعب الإيراني يعاني من ارتفاع التضخم، وانهيار البنية التحتية، ونقص المياه والكهرباء، نتيجة تبديد النظام لثرواتهم على أنشطته الخبيثة".

وتابع "تدعم الولايات المتحدة الشعب الإيراني في احتجاجاته ضد النظام الفاسد والقمعي في طهران، ونحن نُدرج ستة مسؤولين إيرانيين يشرفون على قوات الأمن الإيرانية المسؤولة عن حملات القمع العنيفة ضد المتظاهرين، بالإضافة إلى مستثمر إيراني اختلس مليارات الدولارات من أموال الشعب الإيراني".

وأكد الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل تنفيذ المذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي، التي تنص على ممارسة أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني لحرمانه من الإيرادات التي تمول أنشطته المزعزعة للاستقرار والخبيثة.

وقالت إن هذا الإجراء اليوم يأتي تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم 13553، الذي يُجيز فرض عقوبات على بعض الأشخاص فيما يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قِبل حكومة إيران؛ والأمر التنفيذي رقم 13224، الخاص بسلطة مكافحة الإرهاب؛ والأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف القطاعات المالية والبترولية والبتروكيماوية الإيرانية. لمزيد من المعلومات حول هذا الإجراء، يُرجى الاطلاع على البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.

