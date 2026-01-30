قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

موجة اعتقالات واسعة في إيران.. تقارير عن احتجاز المحتجين في مستودعات ومرافق سرية

خامنئي
خامنئي
فرناس حفظي

تشهد إيران موجة اعتقالات جماعية غير مسبوقة عقب قمع السلطات للاحتجاجات الأخيرة بعنف وتحت تعتيم رقمي، في محاولة لمنع تجدد التظاهرات واتساعها، بحسب ما أفادت وكالة «رويترز».

 وقال ناشطون وشهود عيان إن قوات الأمن، كثير منها بملابس مدنية، تنفذ اعتقالات عشوائية في الشوارع والمنازل، بل وحتى داخل المستشفيات.

وبحسب منظمة «هرانا» الإيرانية لحقوق الإنسان، بلغ عدد المعتقلين نحو 42,486 شخصا، بينهم آلاف اعتُقلوا خلال الأيام القليلة الماضية.

و أقرت مصادر إيرانية باحتجاز بعضهم في أماكن غير رسمية، من بينها مستودعات ومواقع مؤقتة، وسط حالة من الغموض بشأن مصيرهم.

وأكد نشطاء أن الاعتقالات لا تقتصر على المشاركين في الاحتجاجات الحالية، بل تطال أيضا أشخاصا شاركوا في مظاهرات سابقة، إضافة إلى أفراد من عائلاتهم.

 كما أفاد أطباء بأن قوات الأمن نقلت مصابين من المستشفيات وهددت الطواقم الطبية بعدم تقديم العلاج للمتظاهرين.

في السياق السياسي، قال نائب الرئيس الإيراني إن طهران «لن تبدأ حربا»، لكنها ستدافع عن نفسها إذا فُرضت عليها، مشيرا إلى استعداد بلاده للتفاوض بشرط الحصول على ضمانات بعدم التعرض لهجوم، ويأتي ذلك وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة، وإلغاء قادة أوروبيين زيارات مقررة إلى إسرائيل، وقرار أوروبي بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، ما أثار ردودا غاضبة من طهران.

إيران اعتقالات جماعية تعتيم رقمي قوات الأمن طهران الحرس الثوري

