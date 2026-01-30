مخاوف استخباراتية أمريكية من تجدد الاضطرابات في إيران الأحد

حذرت تقارير استخباراتية أمريكية من احتمال عودة الاضطرابات في إيران خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع اقتراب مناسبات وصفت بـ«الحساسة» قد تشكل نقاط اشتعال جديدة، وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد المواعيد المحتملة لتجدد التوترات هو يوم الأحد المقبل، الذي يوافق ذكرى عودة المرشد الإيراني الراحل روح الله الخميني من المنفى عام 1979، وهي المناسبة التي مهدت لسقوط النظام الملكي في البلاد.

ونقلت واشنطن بوست عن مصادر مطلعة على تقارير الاستخبارات الأمريكية، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الاحتجاجات في المدن الإيرانية الكبرى «بدت وكأنها خمدت مؤقتاً»، إلا أن الأسباب الجوهرية التي فجرتها، وفي مقدمتها الأزمات الاقتصادية العميقة، لا تزال قائمة، ما يرفع من احتمالات انفجار الأوضاع مجددا في أي وقت.