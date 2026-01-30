عيب ولا يليق | انفعال بسمة وهبة بسبب أحمد العوضي

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّها تحب الفنان أحمد العوضي، وكانت قد توقعت له منذ سنوات أن يصبح نجمًا كبيرًا، مؤكدة أنها قالت له ذلك صراحة عند أول لقاء جمعهما، ونصحته بألا يتعالى على الناس مهما وصل من نجاح: "قلت له هتبقى نجم كبير بس اوعى تتعالى علينا".

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيفة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الفنان أحمد العوضي قدم في العام الماضي مسلسلًا رائعًا، وأن جميع الفنانين المشاركين معه كانت أدوارهم مميزة، مشيرة إلى أنها قامت بنشر منشور له عبر حسابها على موقع "إنستجرام" مستخدمة موسيقى الخبر العاجل في القنوات الإخبارية، وأكدت من خلاله أن الجميع يترقب مسلسله، وأنها واثقة من أنه سيحقق نجاحًا كبيرًا: "قلت له كله مستني مسلسلك ومتأكدة إنك هتكسر الدنيا".

وتابعت، أنّ الفنان أحمد العوضي رد عليها، ووعدها بتقديم مسلسل يليق بالأسرة المصرية، إلا أنها فوجئت بعد ذلك بهجوم غير مبرر من لجان إلكترونية، مؤكدة أن ما تعرضت له لا يمكن وصفه، حيث تم اتهامها بأنها ضد الفنانة ياسمين عبد العزيز: "اللي حصل معايا لا يتقال ولا يتحكي، ولجان هاجمتني بشكل مش طبيعي".

وأوضحت وهبة تساؤلها عن سبب الزج بها في خلافات بين فنان وفنانة انفصلا، منتقدة محاولات تقسيم الجمهور إلى فريقين، أحدهما مع أحمد العوضي والآخر مع ياسمين عبد العزيز، مؤكدة أن ذلك أمر غير لائق، وأن الطرفين فنانان محترمان: "ليه تقسموا الناس؟ عيب، دول ناس محترمين".

وأشارت بسمة وهبة إلى أن ما يحدث قد يكون بدافع الحقد أو الغيرة، سواء من أشخاص يحقدون على أحمد العوضي أو على ياسمين عبد العزيز، مؤكدة وجود العديد من الصفحات التي تسعى لإشعال الأزمات، ومشددة على أنها لا تريد إشعال الفتن بين الفنانين، بل تتمنى أن يركز كل منهم على عمله لتقديم أفضل ما لديه خلال شهر رمضان: "مش عايزين الدنيا تولع، ركزوا في شغلكم وطلعوا لنا أحلى شغل".