قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيب ولا يليق | انفعال بسمة وهبة بسبب أحمد العوضي
الأهلي يفتتح فرعًا لأكاديمية كرة القدم في الرياض
قالها صريحة للدكتور | بسمة وهبة تكشف عن رواية مثيرة في أزمة إمام عاشور
مينفعش تكوني مطربة | كواليس لقاء غير عادي بين هاني مهنا وشيرين
لجنة تحكيم التلاوة لمحمد القلاجي : موهبة نفيسة .. قلب النبي يفرح بما يسمعه
إيران تهدد بإشعال المنطقة | مستشار المرشد : كشفنا خطط العدو .. والنيران ستحرق الجميع
عقوبة صدور رائحة كريهة من سيارتك أو دخان كثيف بتعديلات قانون المرور الجديدة
وزير الأوقاف للدوليين بمسابقة القرآن ببورسعيد : تنزلون في قلوبنا قبل أن تطأ أقدامكم دارنا
شاهد أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع الخط الثاني من القطار الكهربائي
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي بالبحيرة
برلمانية: مصر تعمل بهدوء وحكمة لتخفيف التوترات في المنطقة
إدارة ترامب تعتزم الإعلان عن إنشاء قوة استقرار في غزة .. قريبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تامر الحبال : كلمة الرئيس بالأكاديمية العسكرية أعادت ضبط بوصلة بناء الإنسان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية عكست بوضوح ملامح مشروع وطني متكامل يستهدف بناء الإنسان المصري على أسس علمية وعملية راسخة، مشيرًا إلى أن الرسائل التي تضمنتها الكلمة تجاوزت الإطار التعليمي لتؤسس لفلسفة دولة حديثة تعتمد على الكفاءة والانضباط والوعي.

وأضاف الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، أن تركيز الرئيس على تطوير منظومة التعليم داخل الأكاديمية، وربطها بمعايير دقيقة في التقييم والاختيار، يعكس إيمان القيادة السياسية بأن الاستثمار الحقيقي هو في العقول، وأن إعداد كوادر قادرة على القيادة لا يتحقق إلا من خلال نظم تعليمية عادلة وشفافة تفرز الأكفأ دون اعتبارات أخرى، مؤكدًا أن هذا النهج يمثل نموذجًا يُحتذى به في مختلف مؤسسات الدولة.

ولفت القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن حديث الرئيس عن التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا في عمليات القياس والتقييم يحمل رسالة طمأنة قوية للشباب، مفادها أن الدولة تمضي بثبات نحو إرساء قواعد تكافؤ الفرص، وإنهاء أي ممارسات قد تعيق وصول المستحقين إلى مواقعهم الطبيعية، وهو ما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

وأوضح الحبال أن تأكيد الرئيس على أن الالتحاق بالوظائف العامة سيتم وفق معايير موضوعية يعكس جدية الدولة في إصلاح الجهاز الإداري، وبناء منظومة عمل حديثة تعتمد على الجدارة والإنتاج، لافتًا إلى أن هذا التوجه يمثل خطوة محورية في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار المهندس تامر الحبال إلى أن أن رسائل الرئيس بشأن استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوافر السلع الأساسية تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الشاملة والحفاظ على الأمن المعيشي للمواطن، مشددًا على أن الدولة تراهن على وعي الشباب وقدرتهم على استكمال مسيرة البناء والتطوير.

السيسي الرئيس السيسي البرلمان مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

حملات بيئية مكثفة بالغردقة لضبط إلقاء المخلفات

افتتح اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، فعاليات المهرجان الرياضي الدولي «Iron

Iron Star Egypt تشعل أجواء شرم الشيخ.. محافظ جنوب سيناء يفتتح البطولة ويتوج الفائزات

إنقطاع مياه الشرب

للمره الثالثة خلال 10 أيام .. انقطاع مياه الشرب عن 12 منطقة بحي غرب أسيوط 8 ساعات

بالصور

هل الشاي يخفف أم يفاقم تضخم البروستاتا؟ مفاجآت حول المشروب الأشهر بين الرجال

ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟
ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟
ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟

ألم العصب الخامس في الوجه| نوبات مؤلمة تشبه الصدمات الكهربائية وطرق علاج حديثة

ما هو العصب الخامس
ما هو العصب الخامس
ما هو العصب الخامس

لماذا يعود الوزن بسرعة بعد التوقف عن حقن التخسيس؟.. دراسة تكشف السبب

السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم

فيديو

بطل العالم

العرض الخاص يتحول إلى هدية.. قصة تبرع مسلسل بطل العالم لمركز شباب صفط اللبن

تدخل جراحي عاجل لـ سوسن بدر

تدخل جراحي عاجل لـ سوسن بدر بعد إصابتها بكسر في القدم

ضربة عسكرية

باحثة: الميليشيات المسلحة تنشط حال ضرب إيران .. فيديو

قطع عسكرية

لاستعادة الردع | هدى رؤوف: إيران سترد حال تعرضها لهجوم أمريكي .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد