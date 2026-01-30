تامر الحبال : كلمة الرئيس بالأكاديمية العسكرية أعادت ضبط بوصلة بناء الإنسان

أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية عكست بوضوح ملامح مشروع وطني متكامل يستهدف بناء الإنسان المصري على أسس علمية وعملية راسخة، مشيرًا إلى أن الرسائل التي تضمنتها الكلمة تجاوزت الإطار التعليمي لتؤسس لفلسفة دولة حديثة تعتمد على الكفاءة والانضباط والوعي.

وأضاف الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، أن تركيز الرئيس على تطوير منظومة التعليم داخل الأكاديمية، وربطها بمعايير دقيقة في التقييم والاختيار، يعكس إيمان القيادة السياسية بأن الاستثمار الحقيقي هو في العقول، وأن إعداد كوادر قادرة على القيادة لا يتحقق إلا من خلال نظم تعليمية عادلة وشفافة تفرز الأكفأ دون اعتبارات أخرى، مؤكدًا أن هذا النهج يمثل نموذجًا يُحتذى به في مختلف مؤسسات الدولة.

ولفت القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن حديث الرئيس عن التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا في عمليات القياس والتقييم يحمل رسالة طمأنة قوية للشباب، مفادها أن الدولة تمضي بثبات نحو إرساء قواعد تكافؤ الفرص، وإنهاء أي ممارسات قد تعيق وصول المستحقين إلى مواقعهم الطبيعية، وهو ما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

وأوضح الحبال أن تأكيد الرئيس على أن الالتحاق بالوظائف العامة سيتم وفق معايير موضوعية يعكس جدية الدولة في إصلاح الجهاز الإداري، وبناء منظومة عمل حديثة تعتمد على الجدارة والإنتاج، لافتًا إلى أن هذا التوجه يمثل خطوة محورية في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار المهندس تامر الحبال إلى أن أن رسائل الرئيس بشأن استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوافر السلع الأساسية تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الشاملة والحفاظ على الأمن المعيشي للمواطن، مشددًا على أن الدولة تراهن على وعي الشباب وقدرتهم على استكمال مسيرة البناء والتطوير.