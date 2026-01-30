قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيب ولا يليق | انفعال بسمة وهبة بسبب أحمد العوضي
الأهلي يفتتح فرعًا لأكاديمية كرة القدم في الرياض
قالها صريحة للدكتور | بسمة وهبة تكشف عن رواية مثيرة في أزمة إمام عاشور
مينفعش تكوني مطربة | كواليس لقاء غير عادي بين هاني مهنا وشيرين
لجنة تحكيم التلاوة لمحمد القلاجي : موهبة نفيسة .. قلب النبي يفرح بما يسمعه
إيران تهدد بإشعال المنطقة | مستشار المرشد : كشفنا خطط العدو .. والنيران ستحرق الجميع
عقوبة صدور رائحة كريهة من سيارتك أو دخان كثيف بتعديلات قانون المرور الجديدة
وزير الأوقاف للدوليين بمسابقة القرآن ببورسعيد : تنزلون في قلوبنا قبل أن تطأ أقدامكم دارنا
شاهد أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع الخط الثاني من القطار الكهربائي
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي بالبحيرة
برلمانية: مصر تعمل بهدوء وحكمة لتخفيف التوترات في المنطقة
إدارة ترامب تعتزم الإعلان عن إنشاء قوة استقرار في غزة .. قريبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المؤتمر : الأكاديمية العسكرية نموذج لبناء الإنسان وصناعة الكفاءة الوطنية

رضا فرحات
رضا فرحات

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته التفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية، تعكس عمق الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة، وتؤكد أن مصر تتحرك بمنهج متوازن يجمع بين قوة الدولة الشاملة وحكمة القرار السياسي، بما يحفظ الأمن القومي ويعزز الاستقرار في محيط شديد الاضطراب.

وقال فرحات إن الرئيس السيسي وجه خلال كلمته رسائل متعددة الأبعاد، تؤكد أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على أسس راسخة من الاستقلالية والواقعية والقدرة على قراءة المشهد الإقليمي بدقة، مشيرا إلى أن تحركات مصر لا تنطلق من ردود أفعال آنية، بل من حسابات استراتيجية طويلة المدى تضع مصلحة الدولة واستقرار المنطقة في مقدمة الأولويات مشيرا إلى أن تأكيد الرئيس على دعم حقوق الشعب الفلسطيني والعمل من أجل وقف نزيف الدم في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، يعكس التزاما تاريخيا ثابتا بدور مصر المحوري تجاه القضية الفلسطينية، ويبرهن على أن القاهرة ما زالت تمثل صمام الأمان الإقليمي في أوقات الأزمات.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن حديث الرئيس عن أهمية التهدئة والحوار في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأزمة مع إيران، يكشف عن إدراك عميق لطبيعة المرحلة وخطورة الانزلاق نحو صراعات مفتوحة قد تدفع المنطقة بأكملها إلى دائرة عدم الاستقرار، مؤكدا أن الرؤية المصرية تقوم على منع التصعيد واحتواء الأزمات عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، بما يقلل من التداعيات الأمنية والاقتصادية على دول الإقليم.

وأشار فرحات إلى أن زيارة الأكاديمية العسكرية لم تحمل فقط رسائل سياسية خارجية، بل تضمنت بعدا وطنيا بالغ الأهمية يتعلق ببناء الإنسان المصري القادر على تحمل المسؤولية في مختلف مواقع العمل، موضحا أن اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم والتدريب داخل المؤسسات العسكرية يعكس إيمانا راسخا بأن الاستثمار في العنصر البشري هو الضمان الحقيقي لقوة الدولة واستدامة تقدمها.

وأكد فرحات أن ما تشهده الأكاديمية من تطوير شامل في المناهج وأساليب التدريب والانضباط المؤسسي يمثل نموذجا متقدما لإعداد كوادر تمتلك الكفاءة والوعي والانتماء، بما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية مشددا على أن كلمات الرئيس السيسي ترسم ملامح مرحلة جديدة تقوم على تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الأمن القومي، وضرورات التنمية الداخلية، ومسؤوليات مصر الإقليمية، بما يرسخ مكانتها كقوة استقرار رئيسية في الشرق الأوسط، ويعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الأزمات بحكمة واقتدار.

المؤتمر حزب المؤتمر مؤتمر اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

ترشيحاتنا

إمام عاشور

عم حربي : كل ما يُقال عن إمام عاشور افتراء

هاني مهنا

هاني مهنا يكشف موقفًا طريفًا مع الرئيس الراحل مبارك

الدكتور مدحت العدل

مدحت العدل: رواية زمن سعاد عمل متفرد في الأدب العربي .. فيديو

بالصور

هل الشاي يخفف أم يفاقم تضخم البروستاتا؟ مفاجآت حول المشروب الأشهر بين الرجال

ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟
ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟
ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟

ألم العصب الخامس في الوجه| نوبات مؤلمة تشبه الصدمات الكهربائية وطرق علاج حديثة

ما هو العصب الخامس
ما هو العصب الخامس
ما هو العصب الخامس

لماذا يعود الوزن بسرعة بعد التوقف عن حقن التخسيس؟.. دراسة تكشف السبب

السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم

فيديو

بطل العالم

العرض الخاص يتحول إلى هدية.. قصة تبرع مسلسل بطل العالم لمركز شباب صفط اللبن

تدخل جراحي عاجل لـ سوسن بدر

تدخل جراحي عاجل لـ سوسن بدر بعد إصابتها بكسر في القدم

ضربة عسكرية

باحثة: الميليشيات المسلحة تنشط حال ضرب إيران .. فيديو

قطع عسكرية

لاستعادة الردع | هدى رؤوف: إيران سترد حال تعرضها لهجوم أمريكي .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد